COLLAR新歌放棄拘謹玩味重 芯駖Ivy大爆拍MV超Trouble

女團COLLAR於4月1日愚人節推出年度首支團歌《Trouble Trouble》，有別於過往勿忘初心、面對逆境等的主題，今次展現COLLAR玩味一面， MV中COLLAR亦一反以往Cool爆風格，大玩繽紛色彩，散發少女氣息，更與鸚鵡演對手戲。過去一年，COLLAR\舉行演唱會並推出首張EP，問到今年可有驚喜帶給粉絲時，她們笑言：「唔好講得太勁，期望越大失望越大，都喺團綜嗰啲，冇乜特別，哈哈！」
Gao揚言玩盡佢
《Trouble Trouble》是COLLAR成軍以來，最具玩味的團歌，隊長沈貞巧(Gao)表示：「過去COLLAR歌曲都係關於自我、發掘我哋面對所有嘢嘅一面同埋內心脆弱嘅一面，實在太認真，其實我哋平時都唔係咁，所以我哋今年要玩盡佢，想試試玩味嘅COLLAR！」
呼應《Never-never Land》？
作為年度首支團歌，今次MV找來《Never-never Land》的導演執導，邱彥筒(Marf)形容是「Never-never Land2.0」：「我哋盡量有好多新元素同新角色喺入面，有啲顏色同地方都有啲似《Never-never Land》，大家可解讀吓我哋呢首兩年前出嘅歌，同今次出嘅歌有咩分別。」
細數拍MV Trouble事
今次MV分兩日進行拍攝，不過兩日的溫差很大，李芯駖(Sumling)表示天氣變化，亦切合歌曲名稱「Trouble」，她謂：「今次MV主要是外景分兩日進行，一日好熱，一日好涼，證明天氣都有啲Trouble，襯番我哋首歌！」蘇雅琳(Ivy)就透露兩日拍攝，一日到沙頭角取景，另一日到摩星嶺，車程甚遠，她笑指不只是《Trouble Trouble》更是「travel travel」。
Day預告團綜更Trouble
提到Trouble，陳泳伽(Winka)直言為拍MV，連續兩日凌晨四點開工，缺乏睡眠的狀態下，感覺連說話都有點Trouble，而許軼(Day)就預告即將播映的團綜最Trouble，她大賣關子表示：「我哋經歷咗好多Trouble事，睇我哋團綜就會知。」王家晴(Candy)則認為Trouble只是一個概念，只要心態保持樂觀，所有事情便不再Trouble。