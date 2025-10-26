COLLAR有意搞運動會與fans見面 Winka孖Marf考慮浴袍上陣Jazz show

COLLAR成員沈貞巧(Gao)、李芯駖(Sumling)、許軼(Day)、蘇雅琳(Ivy So)和陳泳伽(Winka)昨日(25日)出席《全民造星Family》記者會，與MIRROR、ERROR、P1X3L、5G和ROVER聚首一堂，她們表示Candy因演出《請勿打擾》缺席，Marf則另有工作。 談到除夕 12月31日的《全民造星 Family跨年倒數》演出中，她們希望與不同單位crossover，Day率先表態想跟同是《造星IV》出身的5G合作，Ivy則想跳男團舞，繼而Day就想睇男團跳性感女團舞。談到除夕開工，不能陪男友，Winka就表示可能男友更忙，大家已習慣節日在工作中度過。

COLLAR宣布將於今年內再推出新團歌，問到可會在倒數Show獻唱，她們就表示暫時未知，笑言可做掌上壓打賭。Gao近日為《鱷魚之吻》作最後排練，本周將會入台演，她表示已準備就緒。Winka陳泳伽將於11月7 日與Marf邱彥筒攜手，首度亮相於西九舉行的爵士音樂節，Winka表示早前兩人曾考慮穿浴袍演出，暫未定案，但已想好歌單，並已想好小組名稱，「有次佢去旅行，影咗張相，係我同佢個名夾埋，跟住就用咗個名做我哋組合名。」MIRROR將舉辦閃避球fans meeting，她們也表示心癢癢，希望以運動會形式舉行fans meeting。