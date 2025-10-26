COLLAR有意FM搞運動會 Winka孖Marf考慮浴袍上陣Jazz show

COLLAR成員沈貞巧(Gao)、李芯駖(Sumling)、許軼(Day)、蘇雅琳(Ivy So)和陳泳伽(Winka)昨日(25日)出席《全民造星Family》記者會，與MIRROR、ERROR、P1X3L、5G和ROVER聚首一堂，她們表示Candy因演出《請勿打擾》缺席，Marf則另有工作。

談到除夕 12月31日的《全民造星 Family跨年倒數》演出中，她們希望與不同單位crossover，Day率先表態想跟同是《造星IV》出身的5G合作，Ivy則想跳男團舞，繼而Day就想睇男團跳性感女團舞。談到除夕開工，不能陪男友，Winka就表示可能男友更忙，大家已習慣節日在工作中度過。