COLLAR澳門演唱會｜Candy獲隊友送蛋糕提早慶祝 Marf任Coldplay暖場嘉賓感夢幻（有片）

COLLAR昨日到澳門舉行《COLLAR CRUSH LIVE 2024 - MACAO》，王家晴(Candy)於本周四(19日)生日，沈貞巧(Gao)率領眾人大唱生日歌，蘇雅琳(Ivy)再捧出蛋糕為Candy預祝22歲生日。今次個唱更加入了她們的新歌《SSS》及《Call Back In 20》，最後與香港場一樣以《⁠Chosen Family》作結。

Winka Ivy曾失聲 開騷前康復

COLLAR受訪時表示心情非常興奮又不捨，因為可以跟澳門的fans見面。Day又指今次的場地設計非常特別，觀眾要俯視她們，芯駖稱可以在台上見到一眾歌迷的樣子，感覺很特別。Marf大讚這個場地的座位設計非常舒適，而且不怕前排觀眾會遮擋自己的視線。

芯駖與Marf表示今次演出的場地設計，要聽東西的時候一定要非常集中，就算彩排時也未能調節好聲音，幸好到正式上台前已經解決相關問題。Winka透露早前跟Ivy一齊失聲，一眾成員輪流生病，幸好趕及開騷前康復，坦言表現不算最好，但大家都已經準力，亦好感恩歌唱老師特別來澳門為她們開聲。