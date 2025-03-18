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娛樂
2025-03-18 13:30:00

Cookies合體傅穎無影　Theresa開直播流淚講賺錢

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久違了的Cookies在Stephy演唱會上合體，但傅穎沒有現身。（小紅書影片截圖、直播影片截圖）

久違了的Cookies在Stephy演唱會上合體，但傅穎沒有現身。（小紅書影片截圖、直播影片截圖）

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Stephy鄧麗欣在紅館舉行3場《STEP by STEPHY》演唱會，3月16日尾場Encore 環節，終於出現觀眾最期待的畫面，就是久違了的Cookies合體，可惜只有7位成員，「九缺二」未見傅穎（Theresa，現名傅寶誼）與蒲茜兒（Serena）上台。

Cookies成員都已踏入中年，當年青春無敵的傅穎（綠衣者），隨着年齡成長，外貌不斷「進化」。（網上圖片、直播影片截圖）

Cookies成員都已踏入中年，當年青春無敵的傅穎（綠衣者），隨着年齡成長，外貌不斷「進化」。（網上圖片、直播影片截圖）

傅穎原來有送花籃為Stephy演唱會贈慶

見到Cookies有7名成員同台唱歌，網民即時想起仍在圈內活躍的傅穎，原來她亦有送上花籃為Stephy演唱會贈慶，可惜最終沒有現身。有網民則上載了她開直播的一段短片，只見她流着淚說生活感受，表示有人問及她為何這麼努力地做直播，形容「一天到晚都看到她」，傅穎坦言直播是為了賺錢，但亦強調「並不是你努力就能賺到的錢」，又指賺錢是福報顯化（具體化），需要去種因、去布施，才會有錢。

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傅穎開直播流淚談賺錢，直言不是努力就能賺到錢。（直播影片截圖）

傅穎開直播流淚談賺錢，直言不是努力就能賺到錢。（直播影片截圖）

傅穎感觸流淚　從直播賺錢講到因果

由於網上流傳的一段短片沒有前因，網民對傅穎的說話感到莫名奇妙，奇怪她為何會從直播賺錢講到因果，更好奇她為何要感觸到流淚。不過，許多人更關注傅穎的樣貌，由於她開了濾鏡，網民嘲諷稱「呢個邊個嚟？完全唔認得」、「佢無作品，樣又無特色，真係認唔到」。另有人指她畢竟為Stephy送花籃，表示「唔好再造謠佢同Stephy，唔該」。

7名Cookies成員同台唱《心急人上》，觀眾high爆，掀起回憶殺。（小紅書影片截圖） 傅穎樣貌多年來都受到關注，近年她專注在內地發展，甚少回港。（小紅書@Theresa傅寶誼）

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

傅穎（IG@theresafu.w） 傅穎（IG@theresafu.w） 傅穎（IG@theresafu.w） 傅穎（IG@theresafu.w） 傅穎（IG@theresafu.w） 傅穎（IG@theresafu.w） 傅穎（IG@theresafu.w） 傅穎（IG@theresafu.w）

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