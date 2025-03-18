Cookies合體傅穎無影　Theresa開直播流淚講賺錢

Stephy鄧麗欣在紅館舉行3場《STEP by STEPHY》演唱會，3月16日尾場Encore 環節，終於出現觀眾最期待的畫面，就是久違了的Cookies合體，可惜只有7位成員，「九缺二」未見傅穎（Theresa，現名傅寶誼）與蒲茜兒（Serena）上台。

傅穎原來有送花籃為Stephy演唱會贈慶 見到Cookies有7名成員同台唱歌，網民即時想起仍在圈內活躍的傅穎，原來她亦有送上花籃為Stephy演唱會贈慶，可惜最終沒有現身。有網民則上載了她開直播的一段短片，只見她流着淚說生活感受，表示有人問及她為何這麼努力地做直播，形容「一天到晚都看到她」，傅穎坦言直播是為了賺錢，但亦強調「並不是你努力就能賺到的錢」，又指賺錢是福報顯化（具體化），需要去種因、去布施，才會有錢。

傅穎感觸流淚 從直播賺錢講到因果 由於網上流傳的一段短片沒有前因，網民對傅穎的說話感到莫名奇妙，奇怪她為何會從直播賺錢講到因果，更好奇她為何要感觸到流淚。不過，許多人更關注傅穎的樣貌，由於她開了濾鏡，網民嘲諷稱「呢個邊個嚟？完全唔認得」、「佢無作品，樣又無特色，真係認唔到」。另有人指她畢竟為Stephy送花籃，表示「唔好再造謠佢同Stephy，唔該」。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈