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娛樂
2024-05-19 20:05:14

DaDa挑戰拍長劇演丘家大少奶獲好評 陳凱琳唔敢再拍劇

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陳靜與陳凱琳穿上Coffee自家品牌的運動裝。

陳靜與陳凱琳穿上Coffee自家品牌的運動裝。

陳靜(Dada)及陳凱琳(Grace)今日應林芊妤之邀，出席對方自家品牌活動。活動都在微雨中舉行，陳凱琳跟陳靜都不約而同表示無問題！Grace表示自己很易晒黑，Dada就很怕晒，趁現在有涼風的日子一起做運動，是一件開心事。

兩位人母的身形絕不輸給未婚的DaDa。

兩位人母的身形絕不輸給未婚的DaDa。

Dada在活動上透露自己喜歡多類型運動如Hitt和游泳，可以塑造全個身體的肌肉線條。提到她在《家族榮耀之繼承者》飾演大少奶，獲來不少好評，Dada表示：「我很喜歡劇集角色，會為自己爭取對的事，不對就會出聲。」

她透露自己首次挑戰拍三十集長劇，坦言很辛苦，但拍攝氣氛非常好，「雖然是家族爭鬥的戲，但一cut機就一齊聊天、吃東西！稍後會出埠做宣傳，希望會有好收視！」在旁的Grace也稱讚她，並謂現時自己不能拍再劇，沒有這麼強勁的意志力，因為都忙於把精力放到小朋友身上。

陳凱琳學玩pickleball

Grace經常被朋友問及如何Keep fit，她說：「照顧三個小朋友，常跟著他們跑已是最大運動！但我發覺今年頭開始更熱愛運動，例如攀石、行山，最喜歡是跳繩和打羽毛球。」她又說：「而最近我跟老公一起學習了一種新運pickleball，類似網球跟兵兵球運合的運動，由於我們一起學習，無分誰經驗比較多。我打的時候經常左撲右撲，他就會叫我行回自己那邊！」

陳凱琳表示現時沒有意志力挑戰拍長劇。 陳凱琳表示現時沒有意志力挑戰拍長劇。
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