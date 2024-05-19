DaDa挑戰拍長劇演丘家大少奶獲好評 陳凱琳唔敢再拍劇

陳靜(Dada)及陳凱琳(Grace)今日應林芊妤之邀，出席對方自家品牌活動。活動都在微雨中舉行，陳凱琳跟陳靜都不約而同表示無問題！Grace表示自己很易晒黑，Dada就很怕晒，趁現在有涼風的日子一起做運動，是一件開心事。

Dada在活動上透露自己喜歡多類型運動如Hitt和游泳，可以塑造全個身體的肌肉線條。提到她在《家族榮耀之繼承者》飾演大少奶，獲來不少好評，Dada表示：「我很喜歡劇集角色，會為自己爭取對的事，不對就會出聲。」

她透露自己首次挑戰拍三十集長劇，坦言很辛苦，但拍攝氣氛非常好，「雖然是家族爭鬥的戲，但一cut機就一齊聊天、吃東西！稍後會出埠做宣傳，希望會有好收視！」在旁的Grace也稱讚她，並謂現時自己不能拍再劇，沒有這麼強勁的意志力，因為都忙於把精力放到小朋友身上。