Dear Jane演唱會｜首場請艾粒任嘉賓 Tim囡囡發燒冇影響演出心情

一連三場的《Dear Jane What's Happening Live 2022》 演唱會昨晚（18日）於西九竹翠公園正式開鑼，四子以《男兒當打交》、《戰狼三國》、《Rising Star》等一系列搖滾歌曲揭開序幕，再配以噴火效果，台下觀眾隨即企起身氣氛High爆。全晚 Dear Jane唱出多首大熱作品，又玩印有他們樣子的巨形氣球全場飛，觀眾差不多由開場企到散場，一直大合唱，令四子感動不矣。

首場Dear Jane請來艾粒做嘉賓，一起合唱《大飲茶》再次high 爆 全場。合唱過後，Tim對艾粒表示多謝，示意自己要去換衫，艾粒就搞笑問：「咦？你係主音咩？我成日以為Jackal先係主音....」引得觀眾哈哈大笑，隨即兩人又笑話，「 唔該晒我哋暖場嘉賓Dear Jane！跟住艾粒演唱會開始喇！我哋其實係簽左華納， 華納新單位，如果大家係中環站見到Future is now個廣告，你甩下就見到我哋喺嗰度㗎啦！下個禮拜，就會變成Pass is now喇！Dear Jane都會係個張Poster入面！同埋洪嘉豪嘅...」引得觀眾笑到碌地。

騷後Dear Jane接受訪問時表示完騷仍十分興奮，可惜場地限制時間，所以不能唱過十一點，非常期待明天第二場的來臨，Tim說：「冇諗過大家一開場就企晒起身，企足全場，係正嘅。喺室外冇回音嘅地方，都聽到大家嗌住同我一齊唱，非常感動。」對觀眾不斷大叫「Howie唱歌」，阿Tim笑言咁聽日佢可以唱多兩首，Howie就話因為載了耳機，聽不到叫佢唱多幾首，笑言：「我呢啲咁嘅聲唱一隻就啱㗎啦，唱多隻就會開始走，有啲驚嘅。今次大家玩下solo娛賓，開心下，演唱會又可以有多啲variety。」而Jackal和Nice組成「NJ孖寶」亦非常受歡迎，二人笑稱 ：「等咗好耐啦，終於出道！哈哈！唱片公司老闆話，如果我哋兩個出嚟唱歌每晚都好氣氛嘅話，就幫我哋出首單曲，我哋好賣力㗎。」Tim：「你哋準備做 23年新人組合！」

Tim過去開騷，小朋友及太太都會在場支持，但昨晚太太楊洛婷（Rabeea）及一對仔女在開騷前到了一會就離開，Rabeea向記者透露因囡囡有少許發燒，但狀態良好：「入到嚟（後台）玩嘅時候，我老婆話佢個額頭有少少『㷫』，我摸下佢額頭，㷫㷫地，小小囉，安全起見，就叫佢地不如返屋企先，過兩日再嚟睇。（會唔會擔心個囡影響演出心情？）唔會呀，小朋友係會咁㗎啦，OK嘅，OK嘅，我個女好紮實、健康，高大，所以我完全唔擔心。」