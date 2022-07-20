Dear Jane連續三年出席KKBOX香港風雲榜 MIRROR三子榜上有名

KKBOX舉辦《第四屆KKBOX香港風雲榜》將於9月17日假亞洲國際博覽 館ASIAWORLD-ARENA舉行，針對樂迷點播次數並產生出年度得獎名單，包括今屆十位年度風雲歌手及年度新人。

大會今日率先公布第一輪年度風雲歌手，包括盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、張敬軒及Dear Jane。樂隊Dear Jane已連續第三年奪得年度風雲歌手，去年以《聖馬力諾之心》及《人類不宜飛行》贏盡樂迷支持，去年又舉行「Dear Jane Pendulum Tour 2021」演唱會，帶動各歌曲在 KKBOX內聆聽量大增。對於再度蟬聯年度風雲歌手，Dear Jane感謝樂迷跟他們以音樂 connect：「多謝大家一路喺KKBOX聽我哋嘅音樂。我哋會繼續尋找，繼續創作，繼續同你哋分享。」他們指近年香港樂壇有不少出色的音樂人及創作歌手茁壯成長，故亦希望他們所做的音樂，可以繼續啟發更多新的音樂人，令香港有更多樂章。至於第二輪出席名單，將於後日（22日）公布。

門票採用實名制

過去一年，KKBOX香港用戶總共聆聽了超過8億6000萬分鐘，足夠環繞地球 250次。今年再接再厲舉辦《第四屆KKBOX香港風雲榜》，是次票價分為$980、$780、$580、$480，門票將在本月28日早上11時供KKBOX付費會員優先訂購，下星期五（29日）早上11安排恒生MPOWER卡優先訂購門票，開售日期則定8月3日早上11時起於KKTIX發售。而為抑止炒賣，KKTIX首推門票實名制 以防門票炒賣，購票時必須輸入每張門票持票人身份證明文件上之英文全名，如購買兩張則需輸入兩位持票人姓名，成功購買門票後不能更改登記名字。入場時要出示實體門票及附有相片的身份證明文件以供職員核對身份，如門票上的名字與身份證明文件不符，KKBOX將拒絕該持票人進場，並不作退款。