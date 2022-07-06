Disney+公布7月片單 多套本年度金像獎提名作上架任睇

今年提早暑假，踏入7月天氣時好時壞，觀眾多了串流選擇，可以安坐家中睇戲、煲劇。Disney+公布了7月份串流片單，除了Disney、Pixar、Marvel及Star Wars等王牌在手外，同時亦照顧到亞洲市場的觀眾口味，包括由金鐘視帝陳柏霖夥拍郭雪芙的原創台劇《正義的算法》、最新日劇《配角人生》(Lost Man Found) 、《明天，我會成為誰的女友》(Tomorrow I’ll Be Someone’s Girlfriend) 、韓劇《醫法刑事》以及《盡情吃，用力愛》等，還有多套人氣動畫來迎合一家大細。

適逢香港電影金像獎將於本月17日舉行，Disney+亦精選多套本年度金像獎提名作品，計有《梅艷芳》、《智齒》、《濁水漂流》、《怒火》、《一秒拳王》、《除暴》、《折彈專家2》及《狂舞派3》，當中《梅艷芳》更有分成五集的導演版已經上架。