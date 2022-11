「Do姐」鄭裕玲曾經是木村拓哉頭號粉絲,近年不僅由美劇到韓劇也瞭如指掌,還迷上泰、日、韓的BL劇,難怪曾在電台節目上自認「腐女」。

Do姐去年點名大讚泰劇《以你的心詮釋我的愛》,以及由目黑蓮夥拍道枝駿佑的日劇《被擦掉的初戀》,Do姐目前似乎最愛BL泰劇《黑幫少爺愛上我》兩位主角Apo和Mile。日前,Do姐在IG分享一張拿起Apo和Mile周邊公仔的相片,更露出甜笑流露出少女一面,當她留言多謝「泰國通」胡慧冲及Tag了兩主角後,Mile竟驚喜回覆Do姐,Mile寫:「Thank You So Much,Happy You Like。And i also like your movies i watched with my mom when i was young。(很多謝你,很高興你喜歡。我也喜歡你的電影,我小時候跟媽媽一起看過。)」Do姐亦立即回覆,並興奮地表示希望可以好快有機會訪問對方。