「Do姐」鄭裕玲近年迷上BL劇,曾在電台節目開咪自認「腐女」,並迷上目黑蓮主演的BL日劇《被擦掉的初戀》,更點名大讚目黑蓮,成為Do姐鍾情的男神之一。

除此之外,Do姐更鍾情BL泰劇《黑幫少爺愛上我》及《以你的心詮釋我的愛》,今日她就在IG分享收到的《黑幫少爺愛上我》主角Apo、Mile之Cute版公仔,並多謝「泰國通」胡慧冲。

《黑》劇上架即迷倒全球fans

《黑幫少爺愛上我》今年上架後迷倒各地BL迷,兩位主角聯同劇中演員展開世界巡迴見面會,16名主要演員剛完成兩場台北站演出,是次台灣騷在台北國際會議中心舉行,兩場近6,000張門票全場爆滿。主角Mile和Apo除了分別帶來英文情歌《When you say nothing at all》、《Fly me to the moon》外,更特別學習演繹《月亮代表我的心》,贏得熱烈掌聲,更掀動全場大合唱。

Mile和Apo為巡演的每個站都在服裝上花下心思,經過首爾場的韓服及馬尼拉場的泰國傳統服裝後,台北場則以當地的男子高校生制服出場,制服上真的繡了兩人的名字,還以經理人公司的名字Be On Cloud作為學校名,相當用心。