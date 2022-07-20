DSE放榜｜Edan妹妹小如考獲佳績 Jeffrey：天生我材必用有

DSE文憑試今日放榜，8名狀元亦已誕生，每屆都是有人歡喜有人愁。Edan(呂爵安)的妹妹小如也是今屆DSE考生，Edan昨晚(19日)在社交平台發文分享《I SWIM》李馬榮的心情並為今屆考生打氣。據Edan和小如就讀中學的網頁公布，小如考獲33分(5科)，6科考獲39分，包括3科考獲5**、3科考獲5*。Edan經常讚妹妹品學兼優，小如的成績在全校排第三，成績非常理想，身為哥哥的Edan定必引以為豪。

人生才剛開始

Edan寫道：「有明天放榜，祝一眾DSE考生都可以考到自己滿意嘅成績。萬一失手嘅，都真係唔緊要！你哋嘅人生先啱啱開始，仲有大把時間去探索同發掘！所以唔洗擔心，Everything will be alright！」他又大爆面對放榜的小如心情緊張，當年考獲25分的他憶述，放榜前夕跟朋友通宵打麻雀，最後，Edan引用《Elevator》的歌詞「現實未能預料，就輕鬆過好嗎」，籲大家以平常心面對。