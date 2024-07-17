DSE放榜2024｜冼靖峰願做樹窿為考生分擔壓力︰前面嘅路只會更精彩

中學文憑試(DSE)今日放榜，鍾柔美與詹天文同是今屆考生，二人未有透露成績，只在社交平台出PO為大家打氣。詹天文(Windy)因其音樂成績卓越，在較早前已收到不同學校的offer，包括獲國際知名的音樂學府Berklee College of Music取錄。其後她在IG貼出圖片並配上不同emoji，予人花心怒放的感覺，看來她的成績不錯。

冼靖峰︰只係人生嘅一種經歷

冼靖峰中、小學就讀名校喇沙小學及喇沙書院，之後升讀香港大學工商管理學學士(會計及財務)，畢業後曾任職MT（Management Trainee 管理培訓生）。他的母校今屆就出了一個超級狀元鍾栢綸。冼靖峰在IG story貼出一張與同學擁抱的照片，及寫一篇長文為DSE考生打氣。他寫道︰「仲記得當年超級緊張嘅情緒，無論咩人同我講放鬆都冇用，緊張就緊張，但係同學仔記住啊！要好好用腦記住依家緊張嘅心情，其實都係人生嘅一種經歷，十年後睇番，無論係開心定唔開心，都係一種經歷。冇人可以定奪你係個點嘅人，只有你自己可以決定自己條路點行。」