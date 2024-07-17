DSE放榜2024｜喇沙超級狀元鍾栢綸擬入讀倫敦帝國學院　英華女學校超級狀元劉翯悠心儀港大醫科 (持續更新)

DSE放榜 2024｜喇沙書院學生在取得滿意的成績後，興奮與同窗交流。(蘇文傑攝)

喇沙書院超級狀元計劃入讀英國倫敦帝國學院 喇沙書院超級狀元鍾栢綸，選修化學、經濟、物理以及數學延伸部分(二)，與3個核心科目齊奪5**佳績。他對於成為超級狀元感到出乎意料，形容佳績非理所當然，「背負父母、師長嘅期望，總算對得住自己」。他又說，平時會「掟飛鏢」紓緩壓力，又稱在校內擔任學生會、辯論隊以及製作校刊的身兼多職經驗，令他多元發展獲益良多。鍾栢綸計劃入讀英國倫敦帝國學院，修讀經濟、金融與數據科學(Economic, Finance & Data Science)，現已收到有條件取錄。 【喇沙超級狀元鍾栢綸擬海外升學後回流】 校英華女學校超級狀元心儀港大醫科 港島傳統名校英華女學校今年誕生全港唯一超級女狀元，劉翯悠在中文、英文、數學、生物、化學、歷史 及數學M1取得5**，她於記者會上一度落淚。劉翯悠稱自己心儀香港大學醫科，但同時已獲英國一間院校的醫科取錄機會，她會與家人商量後再決定去向。 【英華女校超級狀元劉翯悠心儀香港大學醫科】 香港中國婦女會中學狀元留港讀醫冀回報社會 西灣河的香港中國婦女會中學誕生首名DSE狀元，姚臻怡考獲6科5**成績，她分別在3個核心科目，化學、生物、經濟考獲5**，數學延伸部分M2考獲5，公民與社會發展科獲達標。姚同學指今早已接獲校方通知，形容成為狀元只是好運降臨，沒預料到會考獲佳績。她表示自己喜歡跳舞，曾在學校45周年校慶綜藝晚會上表演，亦曾經擔任排球隊隊長，她決定留港讀醫，期望回報社會。 【中國婦女會中學狀元姚臻怡留港讀醫冀回報社會】