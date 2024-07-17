DSE放榜2024｜喇沙超級狀元鍾栢綸擬入讀倫敦帝國學院　英華女學校超級狀元劉翯悠心儀港大醫科 (持續更新)

【10:50更新】中學文憑試(DSE)今日放榜，今年共有約4.9萬人參加考試，包括4萬多名日校考生，當中誕生8男2女共10名「狀元」，包括8名同時在數學延伸部分(M1或M2)取得5**的「超級狀元」。今屆DSE亦有18,314人在核心科目取得符合大學入學要求的「332A」分數，佔整體日校考生45.0%。
10名「狀元」分布在8間英文中學，包括誕下首名DSE「狀元」的西灣河香港中國婦女會中學和聖若瑟書院，其中聖若瑟書院的同時為「超級狀元」。聖保羅男女中學今屆誕生兩名超級狀元，其餘5名超級狀元分別來自拔萃男書院、喇沙書院、培正中學、英皇書院和英華女學校，另喇沙書院有一名狀元。
▼DSE放榜2024｜誕生狀元學校名單▼
- 香港中國婦女會中學：女狀元姚臻怡
- 英皇書院：1名超級狀元
- 聖若瑟書院：1名超級狀元
- 聖保羅男女中學：2名男超級狀元
- 英華女學校：超級狀元劉翯悠
- 拔萃男書院：1名超級狀元
- 喇沙書院：超級狀元鍾栢綸、狀元陳澤鋒
- 培正中學：1名超級狀元
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喇沙書院超級狀元計劃入讀英國倫敦帝國學院
喇沙書院超級狀元鍾栢綸，選修化學、經濟、物理以及數學延伸部分(二)，與3個核心科目齊奪5**佳績。他對於成為超級狀元感到出乎意料，形容佳績非理所當然，「背負父母、師長嘅期望，總算對得住自己」。他又說，平時會「掟飛鏢」紓緩壓力，又稱在校內擔任學生會、辯論隊以及製作校刊的身兼多職經驗，令他多元發展獲益良多。鍾栢綸計劃入讀英國倫敦帝國學院，修讀經濟、金融與數據科學(Economic, Finance & Data Science)，現已收到有條件取錄。
校英華女學校超級狀元心儀港大醫科
港島傳統名校英華女學校今年誕生全港唯一超級女狀元，劉翯悠在中文、英文、數學、生物、化學、歷史 及數學M1取得5**，她於記者會上一度落淚。劉翯悠稱自己心儀香港大學醫科，但同時已獲英國一間院校的醫科取錄機會，她會與家人商量後再決定去向。
香港中國婦女會中學狀元留港讀醫冀回報社會
西灣河的香港中國婦女會中學誕生首名DSE狀元，姚臻怡考獲6科5**成績，她分別在3個核心科目，化學、生物、經濟考獲5**，數學延伸部分M2考獲5，公民與社會發展科獲達標。姚同學指今早已接獲校方通知，形容成為狀元只是好運降臨，沒預料到會考獲佳績。她表示自己喜歡跳舞，曾在學校45周年校慶綜藝晚會上表演，亦曾經擔任排球隊隊長，她決定留港讀醫，期望回報社會。
逾九成人公民科合格 蔡若蓮：因師生努力
今屆DSE首設的公民與社會發展科(公民科)達標率為94.1%。教育局長蔡若蓮表示，相信學生在公民科的良好表現，是源於他們與老師共同努力，並不代表學科較以往「容易」(easier)，亦不宜直接與以往作比較。
「狀元」5**減一科 考評局強調標準一樣
考評局昨日提到，在公民科取代通識教育科後，「狀元」的定義亦由以往的4科核心和3科選修科獲得5**等級，改為3科核心科和3科選修科獲5**及公民科「達標」。當局解釋，推出公民科後如維持最高成績7科5**的標準，即等於要考生考8科，衡量後決定維持最高成績只計7科，強調狀元的標準一樣而沒有「降Level」。
李家超勉勵應屆考生
特首李家超在社交網站勉勵應屆DSE考生，無論成績如何未來都充滿機會，呼籲他們繼續努力，定能創造美好將來。