Edan呂爵安化身精靈與《膠戰》阿正、珈其同肥腸拍新歌MV Jeffery與Hillary太靚被嫌棄(有訪問片+多圖)

MIRROR成呂爵安(Edan)的首個個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》舉行在即，忙於排練的Edan仍抽空製作了兩首全新歌 曲，已安排在今明兩日推出。打頭陣的《Again!》找來《膠戰》好友岑珈其、徐浩昌 (肥腸)及黃正宜(阿正)一同拍攝MV，實行演唱會未開，先送上驚喜與笑彈! Edan這次新歌《Again!》由Edwin作曲，周耀輝填詞，Edward Chan監製，是一首好溫暖的歌，Edan說:「做人開心唔係咁簡單，但呢個世界好多人都陪住你，好多嘢可以重新嚟過，一齊去努力令到件事變得更加好，所以想用呢首歌帶啲正能量鼓勵大家， 話俾大家知，好多人陪住你哋㗎!」每個人人生裡面總有不如意的事，但Edan相信只要有信念，知道身邊有人陪伴在側，就有力量一同邁步跨過去，他很希望借助《Again!》感染大家，傳達正面的思想。

未演已爆笑 歌曲雖然看似沉重又帶點深奧，但MV卻是截然不同的風格，而且更突出了Edan的搞笑形象。Edan說：「MV想用一種輕鬆少少嘅方式表達，所以同導演講不如玩啲搞笑啲嘅嘢啦，因為一直以嚟嘅MV，都冇乜邊隻MV可以好搞笑好瘋狂，所以今次度咗呢 個MV故仔我好鍾意!」要拍出瘋狂搞笑mode，當然要搵合適的演員加盟，而且未演 就要先令大家發笑，那麼，除了6膠，應該都沒有別的人選了。Edan續說：「一諗就好啱膠戰嘅朋友，特別啱肥腸、珈其同阿正，Hilary同Jeffrey就唔係好啱嘅角色，所以我同佢哋講，唔好意思，你哋太靚，下次先!」

放大阿正、珈其、肥腸的優點 Edan坦言，能有《膠戰》的隊友一同演出，特別開心，他說:「因為拍《膠戰》以外，都冇乜機會同佢哋合作，可以搵佢哋一齊玩，所以好正!同埋咁啱今次準備緊演唱 會，我可以掉晒俾佢哋做下，我對佢哋嘅演出都好有信心，咁我就輕鬆啲，令到今次 係我拍攝時間最短嘅一次嘅MV。」既然要拍攝一個瘋狂嘅MV故事，造型上當然不能 隨便，結果珈其、阿正同肥腸的造型都為大家帶來驚喜，Edan表示這要歸功於一眾幕後人員，Edan道:「我哋花咗好多心思喺佢哋嘅造型，特別係一諗起阿正做奸角，就 覺得要俾粒墨佢，結果成個造型都好襯佢，係Perfect Match，其實佢間唔中出show都 可以試下咁做，好啱佢Punk Rock嘅形象。肥腸直情突顯佢嘅優點出嚟，好吸睛，一定 會望住佢。珈其整埋個頭，好啱佢MK年代，將佢哋3個嘅優點放大，所以我相信佢哋 都好滿意!」