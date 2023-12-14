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娛樂
2023-12-14 11:46:46

Edan呂爵安孖Anson Lo盧瀚霆拍眼鏡廣告 《社內相親》最佳拍檔6小時極速完成拍攝

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Edan呂爵安孖Anson Lo盧瀚霆拍眼鏡廣告 《社內相親》最強CP六小時極速完成拍攝

呂爵安孖盧瀚霆為眼鏡商拍攝一系列靚相。

本地男團MIRROR的「CP代表」Anson Lo（盧瀚霆）與Edan（呂爵安）為日本手造眼鏡店The New Black Optical拍攝全新秋冬配搭造型宣傳照，兩人分別示範共六個氣質眼鏡男造型，盡顯優雅魅力。兩人拍攝合照期間，刻意「逃避」對方眼神，Edan笑謂：「真係唔可以同總裁（Anson Lo於港版《社內相親》角色）對望，我唔敢正眼望佢，咁有型，一望就會變返情深款款嘅田牧（《大叔的愛》CP組合角色）！」

The New Black Optical是次安排四個日本手工眼鏡框品牌予這對「最強CP」，該品牌去年已跟Edan合作，這次再度合作，更「加碼」邀來隊友Anson Lo，造就這對「CP代表」同框。向來喜歡以眼鏡造型示人的Edan，於拍攝現場看到林林總總的日本手工鏡框時相當興奮，他說：「真係好似走咗入藝術館咁，手工製作唔係容易嘅事，仲要係日本職人造，感覺更加矜貴。我自己都好鍾意手工嘢，見到嗰件產品會諗起造嗰個人，要花幾多時間同心機先可以完成，有時爵屎都會親手整啲禮物畀我，真係好感動，不過又唔想佢哋咁辛苦。」Anson Lo亦大讚眼鏡框造功細緻：「職人製作嘅感覺更加特別，知道製作過程好繁複，更加覺得手工有份獨一無二感覺。」拍攝當日，兩人輕鬆駕馭不同的配搭，默契十足的他們，更於六小時內極速完成。

呂爵安孖盧瀚霆為眼鏡商拍攝一系列靚相。 呂爵安孖盧瀚霆為眼鏡商拍攝一系列靚相。

Anson Lo分別示範灰色與褐色大褸，盡顯「總裁」的時尚貴氣，無論是深色還是淺色鏡框，同樣零難度：「我平時多數戴黑色鏡框，感覺百搭啲，今次試咗呢個銀色框，發現原來都好好襯，以後都要試多啲唔同嘅眼鏡造型。」

Anson Lo特別感謝品牌的邀請，讓他與Edan齊齊開工：「平時大家工作都好忙，要私下約出嚟真係唔容易，所以有機會一齊做嘢，感覺特別開心。」扮演「温柔秘書」的Edan以全黑造型為主，他笑謂要配合「總裁」，並說：「低調啲，唔係總裁以為我搶佢鏡，哈。」拍攝期間，兩人正忙於為新劇港版《社內相親》宣傳，舉手投足都相當「入戲」。當他們「合體」拍攝宣傳照時，竟然「逃避」與對方眼神接觸，Edan鬼馬說：「佢係總裁，我唔敢正眼望佢，咁有型，一對望變返田牧點算？」

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扮演「温柔秘書」的Edan今次造型可謂滿足到一班眼鏡控。 扮演「温柔秘書」的Edan今次造型可謂滿足到一班眼鏡控。 扮演「温柔秘書」的Edan今次造型可謂滿足到一班眼鏡控。 扮演「温柔秘書」的Edan今次造型可謂滿足到一班眼鏡控。 扮演「温柔秘書」的Edan今次造型可謂滿足到一班眼鏡控。 Anson Lo示範褐色大褸，盡顯「總裁」的時尚貴氣。 Anson Lo亦大讚眼鏡框造功細緻。 Anson Lo亦大讚眼鏡框造功細緻。 Anson Lo大讚眼鏡框造功細緻。 Anson Lo大讚眼鏡框造功細緻。
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