Edan呂爵安孖Anson Lo盧瀚霆拍眼鏡廣告 《社內相親》最佳拍檔6小時極速完成拍攝

本地男團MIRROR的「CP代表」Anson Lo（盧瀚霆）與Edan（呂爵安）為日本手造眼鏡店The New Black Optical拍攝全新秋冬配搭造型宣傳照，兩人分別示範共六個氣質眼鏡男造型，盡顯優雅魅力。兩人拍攝合照期間，刻意「逃避」對方眼神，Edan笑謂：「真係唔可以同總裁（Anson Lo於港版《社內相親》角色）對望，我唔敢正眼望佢，咁有型，一望就會變返情深款款嘅田牧（《大叔的愛》CP組合角色）！」

The New Black Optical是次安排四個日本手工眼鏡框品牌予這對「最強CP」，該品牌去年已跟Edan合作，這次再度合作，更「加碼」邀來隊友Anson Lo，造就這對「CP代表」同框。向來喜歡以眼鏡造型示人的Edan，於拍攝現場看到林林總總的日本手工鏡框時相當興奮，他說：「真係好似走咗入藝術館咁，手工製作唔係容易嘅事，仲要係日本職人造，感覺更加矜貴。我自己都好鍾意手工嘢，見到嗰件產品會諗起造嗰個人，要花幾多時間同心機先可以完成，有時爵屎都會親手整啲禮物畀我，真係好感動，不過又唔想佢哋咁辛苦。」Anson Lo亦大讚眼鏡框造功細緻：「職人製作嘅感覺更加特別，知道製作過程好繁複，更加覺得手工有份獨一無二感覺。」拍攝當日，兩人輕鬆駕馭不同的配搭，默契十足的他們，更於六小時內極速完成。