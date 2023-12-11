Edan呂爵安忽然轉場玩threads大講心底話 回應fans無禮指控

MIRROR成員呂爵安(Edan)昨日(10日)忽然轉到荒廢了一段時間的Threads發文他先發布一張自拍照跟大家打招呼，留言說︰「Long time no see hii」。

其後他再留言說︰「看見很多人都在threads裏暢所欲言，甚麼都可以亂說亂分享一通 ，而我為甚麼這麼久沒有玩threads，因為對我而言這裏跟ig沒分別啊。我還是不能想說甚麼就說甚麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞，但我今天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享甚麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了嗎？」