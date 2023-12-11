Edan呂爵安忽然轉場玩threads大講心底話 回應fans無禮指控

MIRROR成員呂爵安(Edan)昨日(10日)忽然轉到荒廢了一段時間的Threads發文他先發布一張自拍照跟大家打招呼，留言說︰「Long time no see hii」。
其後他再留言說︰「看見很多人都在threads裏暢所欲言，甚麼都可以亂說亂分享一通 ，而我為甚麼這麼久沒有玩threads，因為對我而言這裏跟ig沒分別啊。我還是不能想說甚麼就說甚麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞，但我今天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享甚麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了嗎？」
之後Edan轉載KOL「jojo__wu」發文「鏡仔進場 大家可以另覓新淨土了」，他就提起外間對MIRROR或成員的負面觀感，但他就先戴頭盔表示自己真是「亂 up mode」。他說︰「好老實講外界/鏡圈外好多時都會驚咗 negative feeling's towards 鏡仔/ 鏡粉 / 鏡仔粉大家可以選擇唔理dun give a _，哩個都係個客觀事實，所以可能有時我哋都要反思下點解會咁同點樣，盡量唔好俾到啲唔好嘅印象其他人 (禾甘duck ng duck?)」。
Edan再寫下長文解釋為何會令人有負面觀感，他稱有可能是自己的表現不好，「而我要做嘅就係下次做好啲而希望大家會見到。如果我心態永遠只係『你唔鐘意就算囉bye，你一定係hater。』咁我永遠都唔會可以做得更好，令人改觀。」
他續提及有關他的粉絲負面印象，他說︰「我前排solo concert完咗之後merchandise嘅同事同我講：『你啲fans真系好冇禮貌。』 冇禮貌嘅未必係睇緊哩篇文嘅你，但當有其他人係咁嘅時候，人哋對『爵屎』嘅印象就會變成冇禮貌。又例如前排我fansclub要重組，我見到好多又起底又嘈交又咩有個mma group大家係咁不斷互相惡意攻擊。甚至最後5強其中一隊候選人托同事送禮物俾我又被扭曲成『賄賂』定唔知咩。 哩啲所有一切都係我最唔想見到嘅嘢，點解要咁呢？所以可能只要大家都做好少少，互相提點，互相尊重，有禮貌地去表達觀點可能大家對我哋嘅印象都會好啲。」