熱門搜尋:
區議會選舉2023 恒生指數 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 美斯 譚旻萱 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-11 09:30:00

Edan呂爵安忽然轉場玩threads大講心底話 回應fans無禮指控

分享：

Edan忽然重玩Threads。

MIRROR成員呂爵安(Edan)昨日(10)忽然轉到荒廢了一段時間的Threads發文他先發布一張自拍照跟大家打招呼，留言說︰「Long time no see hii」。

其後他再留言說︰「看見很多人都在threads裏暢所欲言，甚麼都可以亂說亂分享一通 ，而我為甚麼這麼久沒有玩threads，因為對我而言這裏跟ig沒分別啊我還是不能想說甚麼就說甚麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞但我今天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享甚麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了？」

Edan忽然重玩Threads。

之後Edan轉載KOLjojo__wu」發文「鏡仔進場 大家可以另覓新淨土了」，他就提起外間對MIRROR或成員的負面觀感，但他就先戴頭盔表示自己真是「亂 up mode」。他說︰「好老實講外界/鏡圈外好多時都會驚咗 negative feeling's towards 鏡仔/ 鏡粉 / 鏡仔粉大家可以選擇唔理dun give a _，哩個都係個客觀事實，所以可能有時我哋都要反思下點解會咁同點樣，盡量唔好俾到啲唔好嘅印象其他人 (禾甘duck ng duck?)」。

Edan忽然重玩Threads。

在一堆「一通」入面，原來另存其他字眼。

Edan再寫下長文解釋為何會令人有負面觀感，他稱有可能是自己的表現不好，「而我要做嘅就係下次做好啲而希望大家會見到。如果我心態永遠只係『你唔鐘意就算囉bye，你一定係hater。』咁我永遠都唔會可以做得更好，令人改觀

 

Edan忽然重玩Threads，而且超長文大談感受。

他續提及有關他的粉絲負面印象，他說︰「我前排solo concert完咗之後merchandise嘅同事同我講：『你啲fans真系好冇禮貌。』 冇禮貌嘅未必係睇緊哩篇文嘅你，但當有其他人係咁嘅時候，人哋對『爵屎』嘅印象就會變成冇禮貌。又例如前排我fansclub要重組，我見到好多又起底又嘈交又咩有個mma group大家係咁不斷互相惡意攻擊。甚至最後5強其中一隊候選人托同事送禮物俾我又被扭曲成『賄賂』定唔知咩。 哩啲所有一切都係我最唔想見到嘅嘢，點解要咁呢？所以可能只要大家都做好少少，互相提點，互相尊重，有禮貌地去表達觀點可能大家對我哋嘅印象都會好。」

Ad Block

Edan表示原打算在直播中談及這些事。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受