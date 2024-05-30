Edan呂爵安新戲挑戰由年輕演到中年 想孖小如豬兄妹檔拍片留回憶

呂爵安(Edan)昨日於尖沙嘴出席護理品牌活動，他受訪時表示，經歷巡迴演唱會後，試過每晚都極疲倦，逐浸養成浸浴紓壓的習慣。他自言有噴香水習慣，不會再被MIRROR兄弟嫌棄臭，尤其是柳應廷(Jer)，並自爆，「因為我成日有臭嘢就整落Jer度，例如對住佢噴口氣，佢基本上係承受最多。」他又大爆盧瀚霆(Anson Lo)和李駿傑(Jeremy)是最愛噴香水的鏡仔。談到AK自言有點厭食，日漸消瘦，Edan直言完成巡迴後各有工作，從化妝師口中得知對方食慾大減，自言去年開個人演唱會也有減肥，相信AK懂照顧自己，籲大家毋須太擔心。

早前Edan接受Do姐訪問時，透露新戲快將開鏡，被問到演甚麼角色時，他透露角色背景既非現代亦不是古裝，需要事先搜集資料，由青年演到中年，內心戲複雜，極具挑戰性，加上已有一段時間未有拍戲，故心情亦緊張，雖未知會否再穿校服，但估計可能要鬚根look示人。他指近日忙於準備拉闊演唱會、為新歌拍MV等，連圍讀亦沒有時間參與，至於新歌歌名？「有中文名又有英文，但係正嘅！」