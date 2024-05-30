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娛樂
2024-05-30 20:00:23

Edan呂爵安新戲挑戰由年輕演到中年 想孖小如豬兄妹檔拍片留回憶

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Edan

大會司儀陳子豐邀請Edan向大家分享喜愛SABON的理由。

呂爵安(Edan)昨日於尖沙嘴出席護理品牌活動，他受訪時表示，經歷巡迴演唱會後，試過每晚都極疲倦，逐浸養成浸浴紓壓的習慣。他自言有噴香水習慣，不會再被MIRROR兄弟嫌棄臭，尤其是柳應廷(Jer)，並自爆，「因為我成日有臭嘢就整落Jer度，例如對住佢噴口氣，佢基本上係承受最多。」他又大爆盧瀚霆(Anson Lo)和李駿傑(Jeremy)是最愛噴香水的鏡仔。談到AK自言有點厭食，日漸消瘦，Edan直言完成巡迴後各有工作，從化妝師口中得知對方食慾大減，自言去年開個人演唱會也有減肥，相信AK懂照顧自己，籲大家毋須太擔心。

Edan Edan Edan Edan

早前Edan接受Do姐訪問時，透露新戲快將開鏡，被問到演甚麼角色時，他透露角色背景既非現代亦不是古裝，需要事先搜集資料，由青年演到中年，內心戲複雜，極具挑戰性，加上已有一段時間未有拍戲，故心情亦緊張，雖未知會否再穿校服，但估計可能要鬚根look示人。他指近日忙於準備拉闊演唱會、為新歌拍MV等，連圍讀亦沒有時間參與，至於新歌歌名？「有中文名又有英文，但係正嘅！」

Edan直言想與妹妹小如豬拍片留回憶。 小如豬近日頻頻出po分享靚相。 對於妹妹小如豬po泳照露纖腰，Edan曾留言：太暴露。

近來小如豬頻頻出po分享靚相，似乎有意進軍KOL界，Edan指以往妹妹抗拒出鏡，主要是拍被認出，但現實是她早已認到，故已逐漸接受，「我當然好開心，因為一直好多嘢想同佢玩，唱歌、跳舞、拍片，而家雖然口講話叫佢試，但內心係正，因為呢啲都係回憶。」對於妹妹po泳照露纖腰，Edan曾留言：「太暴露」，他笑言擔心妹妹著涼，但最緊要是她開心，但作為哥哥，有時仍會提醍幾句，「有次佢去跳舞，我話件衫有啲透，問佢要唔要換另一件，我會俾建議佢，聽唔聽佢自己決定，最後喺我強烈建議下換咗。」至於兄妹檔上陣，他指小如豬的薪酬可能高過自己，笑言可轉做經理人。

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