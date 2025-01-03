Edan呂爵安親作新歌自言是「最離譜的事」 直認：前陣子可能有很多感受

呂爵安（Edan）日前推出2024最後一首派台歌《純銀子彈》，新歌是他首支親自作曲、及首次親自執導歌曲MV，一手包辦視覺與聽覺上的創作。昨天（2日）他就在社交網分享創作時的心路歷程，還公開歌曲的手稿、Demo及花姐與Jeremy 的WhatsApp對話截圖，同時，他更透露MV中的彩蛋︰「石琴上的字就是demo的歌詞，也是我當下自己創作的歌詞。」

Edan表示從來沒有想過也沒有計劃過會在短期內出自己創作的歌曲，因為手上實在太多喜歡的demo，也一直希望能所有東西都準備妥當才進行這件事情，但前陣子可能有很多感受和靈感，有一天就突然想找鋼琴聊聊天抒發一下，便哼出了現在的《純銀子彈》的Chorus，甚至自己填了一些詞上去，他更自言：「應該是我人生中其中一件最離譜的事）。」