Edan呂爵安親作新歌自言是「最離譜的事」 直認：前陣子可能有很多感受

呂爵安（Edan）日前推出2024最後一首派台歌《純銀子彈》，新歌是他首支親自作曲、及首次親自執導歌曲MV，一手包辦視覺與聽覺上的創作。昨天（2日）他就在社交網分享創作時的心路歷程，還公開歌曲的手稿、Demo及花姐與Jeremy 的WhatsApp對話截圖，同時，他更透露MV中的彩蛋︰「石琴上的字就是demo的歌詞，也是我當下自己創作的歌詞。」
Edan表示從來沒有想過也沒有計劃過會在短期內出自己創作的歌曲，因為手上實在太多喜歡的demo，也一直希望能所有東西都準備妥當才進行這件事情，但前陣子可能有很多感受和靈感，有一天就突然想找鋼琴聊聊天抒發一下，便哼出了現在的《純銀子彈》的Chorus，甚至自己填了一些詞上去，他更自言：「應該是我人生中其中一件最離譜的事）。」
Edan表示原本去年最後的一首歌並不是這一首，但就忽發奇想，還是趁着這個機會推出自己寫的歌，用音樂去表達自己想表達的，於是他便立刻發給身邊的好友問問意見；他還貼出花姐及隊友Jeremy的對話截圖，二人聽了之後都大讚，他續表示：「想不到大家都挺喜歡這個旋律，也很鼓勵我把整首完成掉，所以我便下定了決心，首次自己在家用器材和軟件錄音，便做出了自己人生中的首個demo了。」Edan坦言整個過程真的很奇妙：「突然便做了很多不在自己計劃裏的事情，但人生可能就是這樣的吧，就是會發生很多預料之外的事情，就是會發生很多你不能控制的事情。不過我相信所有事情的發生都有原因，而所有經歷過的事情都會成為我們成長的養分，都會讓我們變得更強大。我就繼續『盡力做好這手牌』，繼續為自己、為一直愛我的你們努力，為自己所相信的奮鬥吧。我們必定可以『明年又變強壯，再捲土重來』的。」