Edan呂爵安「自咀」慶27歲生日 Jer柳應廷陪倒數送贈一句：死老嘢

MIRROR於亞博舉行共16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》演唱會，今日(21日)第6場是呂爵安(Edan)的27歲生日，Edan將跟全場鏡粉(MIRROR fans)及爵屎(Edan fans)演唱會中一同度過，不少爵屎為可跟偶像一起過生日，專程搶購今晚門票。昨晚(20日)完騷後，Edan在後台玩「自咀」慶生日，又與好兄弟柳應廷(Jer)和一班工作人員在後台自拍，於凌晨12時一起倒數，迎接踏入27歲的一刻。

Jerdan倒數慶祝 Edan在凌晨於IG限時動態上載自拍短片，Jerdan合體與工作人員們齊齊倒數迎接生日，其間工作人員快了幾秒，Edan即大叫：「未到！」及後在踏入凌晨12時一刻，眾人大聲歡呼祝賀壽星仔，Edan向鏡頭說：「27歲喇！」Jer即大叫：「死老嘢！」為好弟送上特別祝福，兩人恰似老夫老妻，場面搞笑。不少鏡粉都