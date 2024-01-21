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娛樂
2024-01-21 13:00:00

Edan呂爵安「自咀」慶27歲生日 Jer柳應廷陪倒數送贈一句：死老嘢

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Edan與Jer一起倒數，迎接27歲生日。

Edan與Jer一起倒數，迎接27歲生日。

MIRROR於亞博舉行共16場MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024香港站》演唱會，今日(21)第6場是呂爵安(Edan)27歲生日，Edan將跟全場鏡粉(MIRROR fans)及爵屎(Edan fans)演唱會中一同度過，不少爵屎為可跟偶像一起過生日，專程搶購今晚門票。昨晚(20日)完騷後，Edan在後台玩「自咀」慶生日，又與好兄弟柳應廷(Jer)和一班工作人員在後台自拍，於凌晨12時一起倒數，迎接踏入27歲的一刻。

Edan跟自己的大頭相說：Edan, Happy Birthday。 Edan咀自己後，笑問有冇留唇印。 Edan與Jer一起倒數迎生日，獲對方贈一句：死老嘢 花姐在IG Story出po，祝Edan生日快樂。

Jerdan倒數慶祝

Edan在凌晨於IG限時動態上載自拍短片，Jerdan合體與工作人員們齊齊倒數迎接生日，其間工作人員快了幾秒，Edan即大叫：「未到！」及後在踏入凌晨12時一刻，眾人大聲歡呼祝賀壽星仔，Edan向鏡頭說：「27歲喇！」Jer即大叫：「死老嘢！」為好弟送上特別祝福，兩人恰似老夫老妻，場面搞笑。不少鏡粉都

Edan咀自己賀

Edan又上載一條短片，他在後台backdrop對著自己的大頭相，送上生日祝福：「Edan, Happy Birthday.」繼而「自吻」咀了海報上的自己一啖，錫完連自己也忍不住狂笑，還笑問：「有冇唇印？」隊友李駿傑(Jeremy)留言指他痴線，「阿媽」毛舜筠、沈殷怡、保錡等均有留言送祝福。另外，花姐在IG限時動態亦分享了Edan初出道的相，祝賀壽星仔。

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