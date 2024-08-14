Edan呂爵安JACE陳凱詠為合唱歌演過氣情侶 MV鏡頭後笑料一大堆

Edan呂爵安與JACE陳凱詠首度合作，推出合唱情歌《漸漸我們》，二人更參與MV演出，深情演繹一對過氣情侶的角色，不過老友鬼鬼的二人，在鏡頭後卻笑料不斷，令拍攝現場籠罩著歡樂氛氛。 Edan與JACE的個性總予人開心果的感覺，但今次二人卻選擇推出一首深情的《漸漸我們》，就連JACE也摸不著頭腦，表示：「我開頭都話唔想咁深情，可以輕鬆啲開心啲，甚至唱跳，點解要咁深情？」Edan為大家解開這個謎團，他稱：「開頭都討論咗一段時間咩方向，有試過想R&B、唱跳或者情歌，同監製T-ma都傾過，佢都真係整咗唔同嘅demo俾我哋，最尾揀咗最容易入腦、最有感染力嘅《漸漸我們》，同埋香港好耐都冇呢種男女合唱嘅情歌，都覺得係一個好嘅機會推出，下次再玩其他啦！」

默契源自《激安百貨》 說起二人的合作，大家必定想起最近才舉行過的《拉闊音樂會》，但其實Edan三年前已與JACE結緣，Edan回憶道：「《拉闊音樂會》再對上一次嘅合作係《激安百貨》，但一直都冇諗過音樂上合作嘅念頭，直到拉闊。」JACE也補充：「既然都做得拉闊，就不如做隻合唱歌玩下啦！」Edan也點頭續表示：「同得JACE合作當然唔好嘥，同埋過去有合作過，佢都算係一個幾好嘅合作對象，都有少少火花，有少少夾到，就不如把握今次機會。」三年來建立的友誼與默契，也便利他們在《漸漸我們》MV中飾演過氣情侶角色，不用培養情緒就可以直接埋位拍攝，JACE又稱：「拉闊嗰一次演出嘅默契，當然係源自《激安百貨》，所以今次MV演出培養感情係唔需要㗎！一埋位就俾到，你見到我哋行嘅步速，都冇夾過，竟然都剛剛好！」不過Edan觀察到JACE在拍攝當日的一些微細舉動，忍笑說：「同埋今日（拍攝當日）JACE嘅情緒係100分，見到佢係咁眨眼⋯⋯」JACE見Edan突然搞鬼，也配合搞笑，補充道：「因為我投入角色，見到前度，心情好複雜，唔知點算好，一亂呢就眼都係咁眨。」Edan聽到JACE的答案即回應：「咁下次睇下JACE喺啲咩場合，會係咁眨眼先！」此時JACE即反問佻皮的Edan：「咁你見到我係咩情感？」Edan也繼續戲言，表示：「我係好豐富地空白，見到前度，就空白晒囉！」

JACE 背對鏡頭扮鬼臉 有Edan的現場就有歡樂，好似在《漸漸我們》MV的現場二人一直有講有笑，令全場籠罩著開心的氣氛，但這次Edan卻遭遇連環不幸失策事情，他說：「其中一個shot係拍我，JACE影背脊，但佢對住我扮鬼臉，結果我認唔住笑咗囉，真係，點解佢咁可愛嘅，伸脷喎！」失策事件更包括偷偷與工作人員及其他演員夾定，要來一場惡作劇，可惜卻失敗了！Edan說：「開製作會議時，突然諗起不如玩下JACE，如果我同MV中佢嘅男朋友仔拖埋手跟住走，睇下佢咩反應。」結果JACE竟然冇反應！JACE也一臉無奈表示：「你哋做得唔夠說服力，你哋拖手嘅時候，我唔知你哋做咩囉，如果你哋稍為有多啲進展，我會俾到多啲。點解你可以寓工作於娛樂，咁都整個prank（惡作劇）？你知有啲嘢要還㗎呵！？死梗呀佢。」似乎都可以預計，JACE之後將會還擊了，大家就拭目以待啦！