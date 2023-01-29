Edan巴黎時裝騷即興彈《E先生》悟出深奧人生大道理

MIRROR成員Edan(呂爵安)早前到法國巴黎行Fashion Show兼旅行，他昨晚(28日)在IG自爆在巴黎做了兩件好癡線的事，首先分享第一件事，就是在Fashion Show場地彈奏《E先生連環不幸事件》，當然有片為證。Edan上載了坐在三角琴前彈奏《E先生》的片段，他自言當時超緊張，感覺手指無法自如彈奏，但就表示悟出人生大道理。

Edan：超緊張 ， 手指好似唔識郁

他表示，「事緣個Show係有個台比4位樂手去演奏音樂嚟做個show嘅background music(超勁同正)，所以先會有部三角琴喺到(仲要係Steinway)，咁完show之後大家就喺度影吓相做吓訪問，突然間聽到有人喺度彈琴，一望過去，原來係有其他celebrities上去玩部琴影吓相咁，於是 @pinkykxx 就忽發奇想話: 『不如你又上去彈吓囉』」

Edan表示，第一個反應是：「你都Comment Like Share，咁多名人喺到我上去獻醜？一陣seven咗就真係seven出國際㗎喎」不過，其後他又改變主意，「其實都有人上咗去玩，同埋難得嚟到，唔玩吓唔試吓唔過吓癮等幾多？況且外國人咁freeeeee應該冇乜所謂嘅！萬一真係seven咗，講真，都冇人知我乜水啦！於是就唔知哪來的自信當住咁多人面前上咗去彈，上到去，超緊張，手指好似唔識郁咁，之後就係哩條片了」

他自言是大癲體驗，幸好沒有被保安抬走，但也暗自沾沾，「以後可以同個孫講： 『你阿爺試過喺巴黎時裝秀到自彈自唱E先生』講咁耐，其實都係想話俾大家知一個好深奧嘅人生大道理：『驚Seven嘅話，唔好做第一個』」他透露，可能即興彈奏吸引了外國人，事後獲邀6月去睇fashion show。Haillary留言形容：「Charm出國際」，Dee何啟華留言：「屈咗機」，張繼聰大讚：「猛」