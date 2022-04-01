Edan愚人節玩爵屎 新歌MV邀眾星客串

MIRROR成員Edan（呂爵安）揀定4月1 日愚人節推出今年首支單曲《Elevator》，今次是他第一首個人跳唱作品，由Edward Chan監製，Daniel Kim、Jhen F (Future Sound)、Mr Danny(Future Sound)及Ethan Su作曲，T-Rexx填詞，Daniel Kim 編曲，細味歌詞與曲風，會發現感覺輕快又充滿歡樂，是因為Edan希望今次會是一首較開心歌曲。

不過，原定在晚上8時首播的MV，卻未有準時首播，原來是趁愚人節刻意玩嘢，還兩度延遲至8點半才正式公開，Edan在花姐陪同下立即開live安撫Fans，又自言今次新嘗試，自己與花姐都好緊張。

Edan為今次《Elevator》嘅MV一人分飾多角，又換上多個造型，還不失搞鬼幽默風格，吊威吔瞓身演出，而為了貼題，主要以電梯作為背景，邀來Anson Lo、阿Jer 、羅家英、阮小儀及《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）友情客串，家英哥飾演的士司機，小儀則化身滿身血漬的新娘，更有女鬼登場。MV在YouTube公開短短約40分鐘，已破10萬觀看紀錄！近期Tyson Yoshi新歌MV都是玩搭電梯題材，難免給人撞橋感覺。