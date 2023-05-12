Edan拍廣告肉緊打機實測網絡 唔擔心AI版取代自己

MIRROR成員Edan（呂爵安）一直是廣告界紅人，網上行netvigator最近邀他拍攝新一輯廣告，愛打機的Edan親身測試家居寬頻服務後，發現網絡流暢又穩定，不愧是「打機神線」。

鏡頭捕捉到Edan肉緊打online game，坐在大電視前的他全程投入，順利過關兼打爆機。在現實生活中，Edan直認喜歡上網，不用工作時，會宅在家打機，甚至相約友人上網開戰。他說每天平均都會花不少時間上網和玩手機：「拍嘢休息時，我會玩手機。放工返到屋企，就算好攰，都要打鋪機先去瞓。」