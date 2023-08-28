Edan演唱會｜呂爵安自覺演出有80分 開腔回應MIRROR缺席頒獎禮

MIRROR成員Edan(呂爵安)一連3場的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》圓滿結束。完騷後他表示要保持聲音狀態、體力及精神是一個挑戰，自言給予80分，又認為第二場及第三場的表現較好，如今完成了三場演出，已放下心頭大石。
提到他換衫時出現爆褲鏈問題，笑言當時很擔心跳舞時露出孖煙囪，幸好工作人員以超快速度補拉鏈。他稱因為更改了流程，所以出現在台上換衫的環節。問到他最喜歡演出的環節，他數著數著也是整個演出內容。他稱今次演出希望讓人看到他不同反差，予人感覺精神分裂，自覺是次演出都成功呈現到。他稱每次唱《小諧星》穿起熊仔衫都熱到全身是汗。
否認被粉絲投訴刪「私追」內容
對於talk show環節，他透露花了約一星期至十日，幸好有B3組，撞出不少笑點。他稱開騷是為了大家開心，沒有因為刪減talk show關於「私追」的部份。問到是否因為收到fans的DM指那部份有問題而刪減，Edan表示沒有收到指那部份有問題，只是收到意見稱表演太長，並稱姜濤他們一早知已知會有惡搞他們的部份。
Edan稱爸爸長期在外工作，因此之前一直也沒看過他的演出，很開心他有時間來欣賞，更獲對方送上大大力的擁抱。他又多謝邱澤鋒及陳零九來港支持，並指他們的打扮便是落機的裝束，事前毫無彩排便上台一齊合唱。
等公司安排
談及MIRROR不會出席音樂頒獎禮，Edan說︰「以我所知，冇話唔去，因為公司同我哋講咗有演唱會，所以lock起個期唔可以接工作，但係樂壇盛事，有得參與當然去，都係等公司安排。」