Edan演唱會｜呂爵安自覺演出有80分 開腔回應MIRROR缺席頒獎禮

MIRROR成員Edan(呂爵安)一連3場的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》圓滿結束。完騷後他表示要保持聲音狀態、體力及精神是一個挑戰，自言給予80分，又認為第二場及第三場的表現較好，如今完成了三場演出，已放下心頭大石。

提到他換衫時出現爆褲鏈問題，笑言當時很擔心跳舞時露出孖煙囪，幸好工作人員以超快速度補拉鏈。他稱因為更改了流程，所以出現在台上換衫的環節。問到他最喜歡演出的環節，他數著數著也是整個演出內容。他稱今次演出希望讓人看到他不同反差，予人感覺精神分裂，自覺是次演出都成功呈現到。他稱每次唱《小諧星》穿起熊仔衫都熱到全身是汗。