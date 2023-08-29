Edan演唱會｜呂爵安長文回應指控 唔認同藝人要啞忍haters

MIRROR成員Edan呂爵安一連3場的首次個人演唱會已於周日(27日)圓滿結束，他在演唱會中的Talk Show環節化身E.D .Lui，以自嘲又自抽方式，教授「偶像天書」引起不少迴響，其中他提到「偶像三件事」包括：講啱嘅事，做啱嘅事，做要做嘅事，另外又提到。偶像面對各方批評或刁難、攻擊，可用3句金句回應，就是「感恩感恩」、「應該可以嘅，但我要問下經理人先」及「呢條係一條好好嘅問題」。

Edan在IG限時動態上載多張與網民對話的截圖，他都以3句金句回應，有網民覺得他的做法小家兼有公審之嫌，亦有人認為Edan依家人紅便志高，現時可以不用俾面粉絲等等。

Edan呂爵安︰藝人都有感受 Edan於傍晚以長文回應他的做法及目的。他表示一向接受理性、坦白意見，因為自己也想做好些及進步，如他刪減talk show部份環節。他又認為表演好不好看全都是個人喜好，不喜歡也沒問題，他照單全收，但「如果係直接msg我一啲人身攻擊，完全扭曲我原意嘅嘢，我就真係想講句『有心啦！』」 對於有人建議他不要理會haters，他說︰「其實個個都會咁講，但我可以分享一個比喻俾大家feel下其實係咩感受！你俾人好大力打咗一巴落塊面到，然後身邊嘅人同你講:『算啦，由佢啦。』喂大佬！我塊面仲痛緊㗎喎！點無視啊！藝人都係人，藝人都會有感受，但個世界好似禁止咗藝人有感受/表達感受。」至於貼出對話截圖被指小家，他說︰「我梗係知我咁樣做有人會覺得我好小家(所以我係唔會鬧佢㗎)，覺得一個公眾人物唔應該咁做。喂！啲天皇巨星都唔會咁做啦！你啱啊！我真係唔係天皇巨星level啊嘛！咁點解我要咁樣做呢？就係因為我想俾大家知道做偶像做藝人每日係會suffer啲乜嘢。」