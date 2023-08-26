Edan演唱會｜呂爵安開騷與Jer柳應廷合唱 6膠任嘉賓 岑珈其慘被出賣

MIRROR成員Edan(呂爵安)一連3場的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》，今晚(25日)於亞洲國際博覽館Arena開鑼。向來人緣甚佳的Edan，獲不少圈中人捧場，除了MIRROR兄弟Anson Lo和Jeremy，還有阮小儀、楊偉倫、何爵天導演、馮志強導演和梁文禮等。
Edan演唱會｜大騷麒麟臂
演唱會於晚上8點30分開始，舞台大屏幕展示幾張撲克牌，印有《小諧星》、《E先生連環不幸事件》等歌名，之後傳來Edan聲音，宣布以現場分貝聲音決定以哪一首歌曲開場，引來全場尖叫，炒熱氣氛。繼而他身穿黑色背心登場，露出一雙紋身麒麟臂，一口氣唱出《ChatMrE》、《帥到分手》和《離開地球表面》。
Edan演唱會｜化身熊仔跳舞
接著Edan落台，大熒幕播出3套惡搞短片，內容都是出自早前MIRROR三子個唱上的精彩時刻，Edan發揮搞笑本色，先後模仿Anson Lo於演唱會上的濕身video片段、Jer的小王子look，以及姜濤在街頭舉燈牌，笑爆全場。
其後Edan化身一隻熊仔， 與一班舞蹈員登場跳舞，他除下熊仔頭套後演繹《小諧星》。唱完後，由工作人員協助除去熊仔衫，他笑言扮熊仔諧星好辛苦，「大家有冇估到隻熊仔係我扮？開場造型壞唔壞？係咪『壞過凱婷』先？紋晒身咁，大唔大隻呀？（fans大叫『大隻』）又𠱁我，我冇時間操，都唔大隻。」他又指在台下覺得好夢幻，又謂最好看一定是頭場，因為之後的場次已被劇透。
Edan演唱會｜與Jer合唱鄉音版《水刑物語》
唱到《以後別做朋友》時，Edan疑因甩耳機，有少許甩咀，接著Jer驚喜登場。Edan表示請Jer做嘉賓是因為大家同公司不用錢，又指對方比他更緊張，不斷提醒要留意的注意事項。Jer笑言見證到兄弟開騷，心情既緊張又興奮，又笑對方在《造星》時也沒有穿上Deep V，Edan隨即還擊「你《造星》時都冇咁肥啦！」其後二人合唱「鄉音版《水刑物語》」，Edan以惡搞慘叫形式唱鄉音版，而阿Jer就如常地唱，重演Edan《水型物語》的惡搞MV。Edan落台後，Jer首度公開演唱《鹹魚遊戲》，亦即是兩人合演電影主題曲。
Edan演唱會｜孖煙囪出場
接著Edan換上孖煙囪出唱，裝作開IG Live，他表示要重演他開live的情景，由於他經常被粉絲投訴開live不看fans的留言，他即場點名叫fans提出要求，台下有fans早有準備高舉寫有要求的白紙，另外亦有粉絲叫他除衫除褲，甚至問他在台上穿的孖煙囪是否「原味」，即在家中常穿的那條。
Edan演唱會｜與B3組瘋狂自抽
此外，Edan請出《全民造星2》B3組的組員玩Talk show，與Godric、Benson、肥豐及John Mak來個五人合體，令不少fans大感驚喜。內容除了瘋狂自嘲外，亦狂抽隊友水。
不可舉中指、開餐廳
Edan以他脫粉的報導自嘲，自言要搵定後路，此時他身後的熒幕彈出他扮補習天王的海報，笑言要教做偶像之道，他指出做偶像的三大重點，「講啱嘅事」丶「做啱嘅事」以及「做要做嘅事」，同時又拿自己的負面新聞自嘲，例如偶像不可以舉中指、自抽要向港大和廣大市民道歉，並笑言要化身「禁舉中指大使」，此時播出香港小姐的音樂，非常抵死。他又比併ERROR和MIRROR的IG追蹤人數，指因ERROR講粗口，所以較少粉絲。其後畫面彈出Jer及193的IG頁面，Edan說︰「Jer唔講粗口，193講粗口，但193 Followers多啲，呢啲咪係實力派同偶像派嘅分別囉，偶像派又好，實力派又好，千祈唔好亂開餐廳呀！」
Edan又拿姜濤與化妝師的緋聞取笑，表示不能走得太埋，免得被人看圖作故仔。接著畫面再彈出花姐雙眼被打格的照片，稱做偶像不要出雙入對，就連花姐也要避嫌。其後B3組與Edan合唱《一加一等於阿E》(惡搞薛影儀的《一加一等於阿儀》)，曾在巴黎街頭高唱「Paris Gang Gang」的Edan，今次就轉為rap唱《Sponsor Gang Gang》，感謝台前幕後。
Edan演唱會｜6膠合體 珈其慘被出賣
大熒幕播出Edan兒時朗誦、跳舞及參加《造星》片段。Edan再以西裝造型上台自彈自唱《一表人才》、《空白格》(參加《造星》的歌曲)和《E先生連環不幸事件》3首歌。
自言「好西」 多謝家人
去到encore環節，Edan再度現身唱《Loverse》後，他表示雖然已用rap唱《Sponsor Gang Gang》致謝，但在完show前，他仍想多謝每位dancer、《造星II》B3組的4位成員花長時間討論內容和排練，演唱會監製莊少榮(細榮)、教唱歌的Guddy老師和監製Edward Chan，還有照顧周到的家人，「其實我在屋企『好西』，因為會展示自己最真實一面，多謝阿媽待我好似王子，沒半句怨言，但我的態度經常好差，好多謝屋企人無窮無盡的支持，從小到大的培養。」最後，他不忘多謝自己和爵屎的支持，他自言不算很勤力，但每次希望盡力做到最好。
珈其浴室唱歌
接著大家期待的6膠終於合體，可惜由於岑珈其身在日本關係，只能透過視象出現，豈料畫面隨即彈出珈其赤裸上身正在沖涼擦牙的片段，見到他對住鏡頭唱《Loverse》，Edan笑言欺騙珈其在唱《Loverse》時出場，要他拍片唱這歌。眾人表示珈其全程被蒙在鼓裡，相信今晚之後，對方一定嬲死。難得站台做嘉賓，4位膠友逐一講出他們在台最想講的話，4膠在台上驚喜「除衫」，脫去外套展示T-Shirt背後的字，合併是「我哋愛你」送給Edan，之後5膠一齊合唱《膠on！》，Jeffery更與阿正手拖手合唱。
食米線的領悟
向來予人樂天開心感覺的Edan感觸分享，這幾年的成長歷程，讓他發現人生不簡單，開心不容易，但最近領悟到，沒必要去追尋開心，反而要找到平衡，因為有唔開心，才特別感受到開心，他搞笑表示，「點解悟到這道理，因為前陣子操肌，每日食得好清，然後吃了一碗米線，是人生最好味的米線。因為很努力籌備這演唱會，所以見到大家睇我表演才咁開心。」接著他唱出新歌《Again!》和《My Apple Pie》，在觀眾和唱聲中，約在晚上11時15分結束第一場演唱會。
6膠合體圖輯︰
頭場歌單
1.《Chat Mr E》
2.《帥到分手》
3.《離開地球表面》
4.《小諧星》
5.《攀上天梯的螞蟻》
6.《我們都是別人口中的壞人》
7.《E 先生愛人執照》
8.《霸道總裁》
9.《Somebody Else》
10.《Trap Game》
11.《以後別做朋友》
12.《水刑物語》
13.《鹹魚遊戲》
14.《一加一等於阿E》
15.《Sponsor Gang Gang》
16.《一表人才》
17.《空白格》
18.《E 先生連環不幸事件》
19.《Loverse》
20.《膠on!》
21.《Again!》
22.《My Apple Pie》