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娛樂
2023-08-29 13:11:14

Edan演唱會｜活用演唱會偶像三金句 呂爵安示範回應網民挑機留言

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Edan在演唱會的Talk show環節化身E.D Lui。(資料圖片)

Edan在演唱會的Talk show環節化身E.D Lui。(資料圖片)

MIRROR成員Edan呂爵安一連3場的首次個人演唱會已於周日(27日)圓滿結束，他在演唱會中的Talk Show環節化身E.D .Lui，以自嘲又自抽方式，教授「偶像天書」引起不少迴響，其中他提到「偶像三件事」包括：講啱嘅事，做啱嘅事，做要做嘅事，另外又提到。偶像面對各方批評或刁難、攻擊，可用3句金句回應，就是「感恩感恩」、「應該可以嘅，但我要問下經理人先」及「呢條係一條好好嘅問題」。

Edan在演唱會的Talk show環節化身E.D Lui，教授偶像天晝。(資料圖片) Edan呂爵安示範以偶像三金句回應網民挑機留言。 Edan呂爵安示範以偶像三金句回應網民挑機留言。 Edan呂爵安示範以偶像三金句回應網民挑機留言。 Edan呂爵安示範以偶像三金句回應網民挑機留言。

奉勸做人relax啲 應該開心啲

昨日(28日)Edan在IG 限時動態以截圖方式，展示網民的挑機言論，有指他唔夠歌，靠恥笑隊友博見報，並祝他落地獄，又恭喜他成為最多負評的演唱會，Edan幽默回應：「感恩感恩」。另有網民繼續挑機：「唔好令大家失望，好期待聽你一陣唱到走晒音」，今次Edan以第二句金句回應：「應該可以嘅，等我問吓我經理人先！」有網民連環炮發問，「點解你個talk show唔講自己食女嘅？但又講人哋啲緋聞」、「驚得罪啲CJ？做咩唔cut恥笑人果啲？驚得罪啲屎？大雜燴的show將一堆嘢炒埋一碟就擺上台，真心咁都可以開演唱會笑死人」， Edan就以第三句金句回應：「呢條係一條好好嘅問題」。最後Edan在Story留言總結：「示範埋第三句你哋睇，其實真係幾好用。」他亦不忘補充：「講真呢三句應付真係個心都舒服啲，希望大家做人都可以relax ddddd，應該會過得開心啲。」

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