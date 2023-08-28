Edan演唱會｜邱鋒澤陳零九任嘉賓 呂爵安個唱尾場爆褲鏈兼台上換衫

MIRROR成員Edan(呂爵安)一連3場的首次個人演唱會《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》，今晚(27日)於亞洲國際博覽館Arena舉行尾場，「正印」小儀與當奴繼續捧場，日前從台灣回來的Stanley亦有現身，另外還有《膠戰》的Jeffrey、阿正和肥腸、沈殷怡、林奕匡與太太到場，演唱會於晚上8時30分開場。

Edan演唱會｜誓要唱到冇車返屋企 Edan唱畢《小諧星》脫下熊仔服時笑言，香港觀眾特別愛看除衫，叫大家可重看《I.SWIM》，並自爆會在《社內相親》中除衫。他續說：「今晚尾場會同你死過，唔使留力，唔代表之前唔盡力，唔好預有車返屋企！」他又表示，上次唱《小諧星》走音就是在KKBox的音樂會，今次在這裡唱，就有如「喺邊度跌低喺邊度企返起身」。他透露每晚的部分環節都會跟之前不同，今晚就送上獨唱版的 《以後别做朋友》，唱畢後，他笑言每朝起身都想講粗口，因為每場消耗很大，夜晚又要重新來過，但轉眼間就來到尾場。

Edan演唱會｜即席台上換衫 Edan演繹《Trap Game》後，自爆剛才很險，因為上台前發現褲鏈爆了，幸好服裝團隊即時縫補，否則唱歌途中爆就尷尬。接著他形容下一環節是「今晚限定」，由於有很多人叫他除衫除褲，故此他決定在台上照做，然而工作人員隨即抬出白色屏風，Edan就在屏風後換衫，又將孖煙囪掛在屏風上。 之後Edan換上孖煙囪與觀眾互動，Edan的父母和妹妹今晚也有入場，台下有不少觀眾舉起「小如豬」的紙牌，他選了一位舉著「激情偶像」牌的fans，笑言睇錯了「激清偶像」，該名fans要求他脫掉白色襯衫。另有懷孕6個月的準媽媽被選中，Edan按要求為肚內的BB送上祝福。最後一位獲選中的是男爵屎，他公開問Edan是否好咸濕，Edan笑言：「偶像係唔會咸濕」。

邱鋒澤陳零九任嘉賓 尾場的Talk show跟第二場大致相同，同樣是刪走了「私追」粉部份。接著Edan請來嘉賓邱鋒澤出場，兩人在台上擁抱，Edan指鋒澤今日落機後即來擔任嘉賓，繼而鋒澤唱出《浮木》。鋒澤笑言原來T字台很長，感覺如行catwalk。然後，換了衫的Edan再出場與鋒澤合唱《一表人才》。 接住Edan坐在鋼琴前，與觀眾一起看屏幕播放的短片，他笑言自己也是第一次看，期間不忘作講解及取笑。看罷，他感觸表示，家人今晚也在場，父親更是第一次看他的演出。Edan感謝父母多年來的培養和照顧，還有個可愛的妹妹。他亦多謝大家的支持，接受這個有瑕疵缺點的「𡃁仔」，同時也多謝大家的耐性和愛護，讓自小喜歡表演的他可以站在台上開這個演唱會。然後他自彈自唱當年參賽的《空白格》及《E先生連環不幸事件》。

多謝魯庭暉張繼聰開解 其後陳零九上台，他表示剛剛才下機即趕過來，Edan指對方有工作，但對方一完成工作便趕過來，兩人合唱《我們都是別人口中的壞人》後，邱鋒澤之後再次登場一齊唱《天黑請閉眼》。 在唱《Again！》之前，Edan笑言又是講經時間，他表示今晚有兩件事要分享，他先表示為籌備今次個唱感到壓力，他提到去年獲邀出席一個音樂節，要他唱45分鐘，他立即拒絕，自覺不夠歌及沒有信心，加上沒有時間練習，就連花姐也怪他。他稱真的很害怕，因為自己每次對表演都很緊張，感到很大壓力，會黑面，然而今次對他來說很放鬆。 Edan又提到因為上一次去馬來西亞演出，同樣很緊張，當完成彩排之後，老闆魯庭暉跟他傾偈，對方跟他說︰「覺得你個人冇咁開心、輕鬆，好繃緊，你一繃緊就唔charm啦！」他稱當時感到很困惑，但魯生並沒有加以說明。他稱那一次之後，會常常提自己要放鬆。他說︰「大家有留意嘅話，其實我係一個好認真又急嘅人，因為魯生呢番說話，令自己諗係咪應該唔好咁。」他又提到另一位開解他的人是張繼聰，對方著他凡事盡做，不要想太多，因此今次緊記二人的說話，果然真的很放鬆，又認為這樣的態度處事，會令人開心點。 凡事知足唔係一定要贏 Edan稱要分享的第二件事是要知足，他指人是很貪心，只會不斷地想要更多，但追求的東西是沒有終點，如果每天都知足會輕鬆很多。他說︰「如果呢刻冇嘢撈，我都會覺得經歷呢幾年都好夠，好多人問Edan點解好少唔開心，就係因為知足，我知道擁有嘅已經好好，做人係唔需要一定贏，最重要係自己開心就好夠。」接著他表示要送上最後4首歌予觀眾作為禮物，分別是《小諧星》的demo、《I SWIM》主題曲，《突如其來的心跳感覺》及《My Apple Pie》，最後個唱在晚上11時39分左右結束。