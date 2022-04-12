Edan自嫌跳唱唔夠Anson Lo型 未確定參與《大叔的愛》班底新劇

MIRROR成員Edan(呂爵安)今日(12日)接受商台叱咤903主持謝茜嘉的直播訪問，分享推出首支跳唱作品《Elevator》的心情和趣事，他自爆揀歌期間與Anson Lo(盧瀚霆)都睇中《Mr. Stranger》demo，但自嫌跳唱不及「教主」有型，最後選了帶點歡樂氣氛的《Elevator》。謝茜嘉在節目結束前30秒，請Edan回應《大叔的愛》原班人馬拍劇和MIRROR開演唱會的消息，Edan略帶猶豫表示，「唔夠膽講我會做，驚大家失望，的確聽聞有咁嘅Project，但暫時未知會唔會參演。」至於MIRROR演唱會，他確認：「籌備中，相信今年內會跟大家見面。」換言之「Jerdanson」合體拍劇仍有變數。

成功說服花姐玩大啲 對於愚人節推出《Elevator》MV，玩盡萬千「爵屎」，他親自拆解來龍去脈。他表示，由於新歌因疫情延至3月底推出，經理人花姐在拍攝MV時忽發奇想搞Gimmick在愚人節出歌，Edan就反建議：「不如玩大啲，花姐都驚玩太大，後來我與Sheng和Maggie(MV導演)一齊夾，成功說服花姐，本來玩一次，後來覺得玩兩次，大家更估不到！」他笑言，難得花姐批准他在MIRROR官方Channel玩搞作劇，「其實豁出去，唔諗咁多，當晚我與花姐也有留意粉絲，啱啱拍嘢換場景，玩咗兩次都有啲唔好意思，所以即時開IG Live。」

想出 《 Gangnam Style 》式跳唱 談到首次嘗試跳唱，Edan表示監製Edward都好支持他作轉變，「佢成日話鍾意睇Edan跳舞，扭吓扭吓好得意，但其實我跳舞唔係特別好睇。」當決定跳唱曲風後，Edward亦給他不同demo作選擇，「其實我之前聽Anson Lo的《Mr. Stranger》覺得好有型，但之後又覺得《Elevator》幾歡樂，好適合我，所以都有同Anson Lo傾，咁啱佢又幾鍾意《Mr. Stranger》，佢想揀，我覺得自己carry唔到，如果俾我跳會好搞笑，最後揀咗《Elevator》。」他不排除將來「登神CP」會合唱《Mr. Stranger》，不過他表示也很渴望能推出像《Gangnam Style》式的跳唱歌曲。