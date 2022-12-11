Edan與邱鋒澤玩壁咚 「登鋒CP」挑機「九澤CP」？

MIRROR成員Edan呂爵安去年與新加玻籍台灣歌手邱鋒澤推出合唱歌曲《一表人才》(國語版《年青有為》)，兩人一直未有機會同台演出，日前，邱鋒澤與五堅情的成員陳零九、黃偉晉、賴晏駒和婁峻碩來港，為明年3月於九展舉行的演唱會宣傳，並於《UNIK ASIA FESTIVAL 2022》首次踏上香港舞台，他趁機邀請Edan擔任嘉賓，促成兩人首次同台合唱。

「登鋒CP」盼再合作 上周四(8日)邱鋒澤與Edan首次真正碰面，兩人分別在社交平台上載見面時興奮擁抱的照片，Edan形容為「網友終於見面」，並特地向「九澤CP」的陳零九澄清兩人僅屬朋友。昨日(10日)Edan與邱鋒澤首度同台合唱《一表人才》後，再合唱「九澤CP」的《天黑請閉眼》，Edan更打趣叫陳零九別生氣。表演完畢後，Edan上載兩人與觀眾的大合照，出post以「爽」字形容兩人的合作，並感謝邱鋒澤的邀請，他表示：「事隔一年終能碰面，終於能一起表演，期待以後更多不同的合作機會！也要感謝每一位觀眾，我很enjoy。」而邱鋒澤亦在社交平台出po表示：「Thank you肉友for everything , 好開心。」有網友稱為「登鋒CP」，又指要組織呂堅情。