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娛樂
2024-09-11 18:17:34

Edan認愛明禎｜林明禎姐弟戀不歡而散 撻着《華燈初上》男星被當「小三」

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林明禎跟張軒睿曾發展相差三年的姐弟戀，可惜一個月後宣告玩完。

林明禎跟張軒睿曾發展相差三年的姐弟戀，可惜一個月後宣告玩完。

MIRROR的27歲成員呂爵安（Edan）與34歲大馬女神林明禎驚爆撻着，二人被爆曾離開香港在海外密會，Edan早前現身已承認到歐洲工作時的確有約明禎食飯，而兩人疑似在荷蘭的撐枱腳照片亦於網上流出

由於緋聞傳得熱烘烘，Edan日前出席馬場活動時護花心切，直承與對方還處於了解階段，昨日更忽然出post坦言對女方有好感，自爆正追求林明禎，盼大家給予空間明天傍晚，林明禎將出席在中環舉行的公開活動，翌日(13日)更在香港舉行見面會，明禎定必成為焦點，屆時或會首次回應姐弟戀傳聞，其發言令外界相當關注！

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Edan與林明禎撐枱腳同框照早前於網上流出。

Edan與林明禎撐枱腳同框照早前於網上流出。

林明禎從三年前起將發展基地從台灣搬到香港，前年宣傳港片《飯戲攻心》時，她談及自己曾發展過三段感情，當中最長一次拍拖達八年時間。明禎數起三位前度男友，第一任對象交往長達八年，第二任則發展了兩至三年，問到第三任是否就是《華燈初上》男星張軒睿時卻笑而不答。

林明禎攻港前留在台灣發展，2018年她被拍到跟張軒睿十指緊扣拍拖，不過兩人相差三歲的姐弟戀相當短命，不到一個月就宣告玩完，當時兩人公開戀情不久，張軒睿前任女友Shiny即在IG上寫：「叫人嗤之以鼻的勇氣」、「我幫你翻譯那叫做：藉口」，全文沒提到張軒睿，但卻讓外界解讀是暗諷男方有出軌之嫌據了解，張軒睿當時未跟Shiny的關係處理好便追求林明禎，導致明禎被質疑是「小三」，林媽媽也為此痛罵女兒，林明禎因此委屈爆淚，之後飛離台灣療傷，與張軒睿不歡而散

林明禎明天傍晚將出席在中環舉行的公開活動。 31歲台灣男星張軒睿曾公開認愛林明禎。 張軒睿跟許光漢是圈中好友，兩人在台劇《華燈初上》中亦有對手戲。 張軒睿曾參演台劇《華燈初上》。

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