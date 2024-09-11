Edan認愛明禎｜林明禎姐弟戀不歡而散 撻着《華燈初上》男星被當「小三」

林明禎跟張軒睿曾發展相差三年的姐弟戀，可惜一個月後宣告玩完。

MIRROR的27歲成員呂爵安（Edan）與34歲大馬女神林明禎驚爆撻着，二人被爆曾離開香港在海外密會，Edan早前現身已承認到歐洲工作時的確有約明禎食飯，而兩人疑似在荷蘭的撐枱腳照片亦於網上流出。

由於緋聞傳得熱烘烘，Edan日前出席馬場活動時護花心切，直承與對方還處於了解階段，昨日更忽然出post坦言對女方有好感，自爆正追求林明禎，盼大家給予空間。明天傍晚，林明禎將出席在中環舉行的公開活動，翌日(13日)更在香港舉行見面會，明禎定必成為焦點，屆時或會首次回應姐弟戀傳聞，其發言令外界相當關注！