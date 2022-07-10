Edan預告MIRROR將出席金像獎頒獎禮唱《金人》 《闔家辣》上映吳君如開心又激動

由吳君如、鄭中基、MIRROR成員Edan(呂爵安)、ERROR四子和袁澧林合演的首部暑假檔期賀歲片《闔家辣》，今午在觀塘舉行「apm x 闔家辣首映禮」，數千粉絲逼爆商場，有部分粉絲更於凌晨3時已守候排隊，粉絲不時尖叫，場面墟冚。吳君如母親和丈夫陳可辛、《媽媽的神奇小子》導演尹志文、蘇樺偉、「爵屎」阮小儀均有出席撐場。電影延期半年終定於本周四(14日)正式公映，君如感到開心又激動，雖說這是賀歲片，但充滿喜劇和溫情元素，早前優先場票房理想，代表觀眾好期待入場，問到對票房有何期望？君如半說笑指至少要過億元。Edan知道有粉絲通宵守候，感激之餘，不忘呼籲粉絲注意安全與健康。

Edan回應私追情況 距離MIRROR首個紅館演唱會不足一個月，Edan表示已投入籌備綵排，現階段定時排練，休息時間比以前更充足，對於粉絲私追影響綵排，他表示：「粉絲很想見到我們，但有時會影響出入或車輛停泊問題，但花姐出po之後，大家都好乖好聽話，希望可繼續順利排練。」他表示，早已為吳君如和鄭中基留飛。問鄭中基可會上台擔任嘉賓？他聞言即耍手擰頭，並表示已相約毛舜筠入場睇騷，而吳君如則笑言密謀踩上舞台，孖Edan合唱《闔家辣》主題曲《辣到出汁》，Edan笑稱：「睇吓保安會唔會趕你落台。」