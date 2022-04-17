Edan首次吊威也「小安」好尷尬 Jer被女鬼嚇到爆粗

Edan首支個人跳唱作品《Elevator》，MV上架半個月已衝破300萬點擊，成績理想。他昨晚(16日)推出MV幕後花絮 (上集)，分享爵安吊威也的初體靈，向來「零偶包」兼「面皮擔當」的Edan自爆最尷尬是為「小安」扣安全帶，「師傅喺下面扣(安全帶)好尷尬。」MV找來多位嘉賓客串，其中阿Jer自爆被扮女鬼的演員嚇到爆粗，而「正印」小儀就高呼要跟Edan上演「咸濕姨姨俏仔仔。」爵屎(Edan粉絲暱稱)表示很期待！

「小安」拒露面 在疫下半停工的日子拍攝MV，Edan直言已有3個多月沒有拍MV，需要重新適應，他率先送上敷面膜照片，繼而分享首次吊威也的體驗，「第一take，我叫可以放低啲，變咗撞埋無墊的地方！」他直言撞到手瘀腳瘀但不算很痛，最緊要效果好看，惟扣安全帶最尷尬，「只係穿底褲，師傅喺下面扣(安全帶)好尷尬。」不過，剛說完很尷尬，他掀起西裝外套笑言：「畀你睇吓小安！」非常搞笑。不愧是面皮的擔當。當然，「小安」未有輕易露面。

阿Jer嚇到爆粗 客串拍攝MV的嘉賓逐一亮相，Edan特地介紹扮女鬼的Kitty Choi，並鬼馬地叫她走進男廁嚇阿Jer，原來她毋須入廁所已撞正阿Jer，更嚇得對方爆粗，阿Jer坦言真的被嚇倒，「我唔小心講咗句粗口！」

Jerdanson發揮互mean本色 Anson Lo和Jer在MV中扮搬運工人，兩人花了近兩小時化妝整頭，拍了15分鐘就完成， Jerdanson合體繼續發揮互mean本色，Anson Lo自言只是兼職，扮相入型入格的Jer才是全職，Edan訪問兩人感受時，Jer伸訴，「唔開心！因為要搬搬抬抬，佢明明話好食好住有自助餐。」Anson Lo亦表示不開心，「因為你係最遲一個問我參唔參與！」因為原先Edan想找姜濤客串，但因對方有工作才換上Anson Lo，難怪他扁扁嘴。Edan自薦親自為兩人下廚，但兩人耍手擰頭，笑言唔想腸胃炎。三人齊齊做《Elevator》的招牌手勢後，Jer又乘機窒Edan，「點解講到痴脷筋。」Anson Lo亦「lur脷」模仿Edan，令他高呼投降。