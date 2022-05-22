Edan駁髮造型被嘲似流浪漢 Jer專心工作不回應感情事

MIRROR成員Edan(呂爵安)與Jer(柳應廷)首次在電影中合作，在《死屍死時四十四》與毛舜筠、鄭中基、余香凝及黃又南等合演電影，昨午於大埔舉行開鏡儀式。Edan以駁髮造型亮相，今次再演鄭中基的兒子，這個造型被Jer嘲似流浪漢，他則自封為「山下智安」。兩人老友鬼鬼抵死互mean，繼劇集《男排女將》後合作拍喜劇，期待互相爆肚擦出驚喜火花。對於隊友Frankie(陳瑞輝)與女友分手，Edan和Jer均表示不會代為回應，盼大家給予他們空間。

Edan千杯不醉 爆Jer醉酒事

Edan表示戲中角色脾氣暴躁，又愛飲酒，與鄭中基的父子關係很差，經常吵架，他自爆試過飲一大杯威士忌來幫助演醉酒戲，笑稱擁有父親千杯不醉的基因，並趁機大爆Jer飲醉就瞓到像死了一樣，手上擁有大量阿Jer的黑圖。為配合角色設定，Edan特別駁了長髮轉形象，自言擁有大眾明星臉，被指似呂頌賢，由於呂頌賢跟日本藝人山下智久相似，於是自封為「山下智安」。不過，客串演出的Jer就不太認同，直指Edan似流浪漢，但亦不忘大讚兄弟EQ高脾氣好，跟角色有很大反差。