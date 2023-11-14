Edan@MIRROR開腔談鏡粉只求大家開心 Jer最懷念同姜濤去廁所

MIRROR早前全員到商台做訪問，Do姐鄭裕玲主持的《口水多過浪花》播出MIRROR的訪問，一眾成員分享對成軍5年的感受。隊長Lokman形容是「時光飛逝，日月如梭」，他說︰「過得好快，速得濟，譬如有些歌曲做得很急，如果可以多啲時間同首歌就會開心啲。」 Frankie稱有時可以練習多一星期才拍MV會比較好看，加上工作排得很密，所以令作品未夠時間做得更好。AK續稱公司已安排時間讓他們排練，大家比較多時間聚在一起做團的工作。Ian稱各人都一直在進步，大家適應力強了，也不停接受新挑戰。

Jer懷念同姜濤去廁所 Jer稱很珍惜12人相處的時間，並謂︰「喺廁所都同姜講想當年係你隔離，你係我隔離！」Jer更謂︰「係好懷念呢個感覺呀！」全員起哄稱他很變態，指Jer竟然是懷念跟姜濤一齊去廁所。 在旁的姜濤笑到反應不來，「你叫我點接呀？我好開心囉！」身後一眾成員更講有色笑話「Jer要長大啦！」、「開心Jer冇變過！」姜濤續說︰「見到大家都有自己作品，由以前冇作品，到依家大家各自成長係好感動，好多人話我哋初心係冇變過，但我哋都喺初心下成長。」

Edan跟Anson Lo在節目中談及粉絲。