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娛樂
2022-11-21 23:00:31

ERROR開騷捲抄襲風波 本地樂隊嬲爆︰完全無問過我哋

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ERROR宣布開騷。

ERROR宣布開騷。

ERROR今日宣布下月演唱會的售票詳情，而他們今次演唱會名為《明星生活ERROR Live Show 2022。由於「明星生活」四字來自本地獨立樂隊米奇老味神奇屋(The Low Mays)去年推出的同名歌曲，加上海報設計風格及帖文內容，不少網民留言問到ERROR是否與The Low Mays一齊開騷。

有網民到ERROR的海報留言。

有網民到ERROR的海報留言。

翻看The Low Mays去年7月上載專輯宣傳海報，當時他們留言說︰「我哋用咗兩年時間來精心拖延的最後專輯《人生贏家2：明星生活》即將面世，同我地一齊體驗下明星生活嘅瘋癲同背後嘅辛」及「明星生活表面多姿多彩，內裏充滿煩惱……撈咗6年，最高嘅高點，最低嘅低谷，我哋都經歷過。好榮幸可以臨走前喺人生嘅峰巔俯瞰落黎，同大家作最後一次吿別

而ERROR今次的帖文風格跟The Low Mays的風格頗為相似，但不盡相同。ERROR寫道︰「出歌、拍劇、自肥，試過。死亡行星、地陷、成身曱甴，都試過。經歷過高低起跌，ERROR終於再次開show，話你知ERROR式明星生活

The Low Mays在IG限時動態出PO。 The Low Mays在IG限時動態出PO。

The Low Mays留意到ERROR的海報名字與他們的歌曲撞名，而海報及帖文亦跟他們非常相似，於是TAGERRORMakerVille的官方帳號說︰「大佬你抄我地()()課都唔好抄成咁啦！」有網民坦言︰「頂，以為你哋會亮相！」、「我以為係你哋一齊！」有網民認為ERROR今次只是僅是騷名與The Low Mays的歌曲撞名，而且海報風格亦不覺有抄襲。

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