ERROR開騷捲抄襲風波 本地樂隊嬲爆︰完全無問過我哋

ERROR今日宣布下月演唱會的售票詳情，而他們今次演唱會名為《明星生活ERROR Live Show 2022》。由於「明星生活」四字來自本地獨立樂隊米奇老味神奇屋(The Low Mays)去年推出的同名歌曲，加上海報設計風格及帖文內容，不少網民留言問到ERROR是否與The Low Mays一齊開騷。

翻看The Low Mays去年7月上載專輯宣傳海報，當時他們留言說︰「我哋用咗兩年時間來精心拖延的最後專輯《人生贏家2：明星生活》即將面世，同我地一齊體驗下明星生活嘅瘋癲同背後嘅辛酸」及「明星生活表面多姿多彩，內裏充滿煩惱……撈咗6年，最高嘅高點，最低嘅低谷，我哋都經歷過。好榮幸可以臨走前喺人生嘅峰巔俯瞰落黎，同大家作最後一次吿別。」

而ERROR今次的帖文風格跟The Low Mays的風格頗為相似，但不盡相同。ERROR寫道︰「出歌、拍劇、自肥，試過。死亡行星、地陷、成身曱甴，都試過。經歷過高低起跌，ERROR終於再次開show，話你知ERROR式明星生活！」