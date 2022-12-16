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娛樂
2022-12-16 12:10:07

First Love初戀｜內地網民怒斥3大情節涉辱華 刻劃中國人大聲講嘢形象

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《First Love 初戀》

Netflix日劇《First Love初戀》由佐藤健和滿島光主演，劇集以宇多田光經典名曲《First Love》和《初戀》作為靈感，講述男女主角初戀分手後，相隔20年重遇嘅愛情故事，主題曲更用咗宇多田光經典歌曲《First Love》，成功勾起一眾劇迷回憶，上架至今長居排行榜三甲，而且無論是劇中取景地點、主角服裝造型還是劇情都掀起熱潮，觀眾更大讚拍攝手法唯美，且劇情夠催淚。不過，有內地網民日前翻牆睇完《First Love初戀》之後，就於小紅書怒轟劇集涉嫌辱華。

《First Love 初戀》終取代《星期三》登上香港排行榜No.1。

《First Love 初戀》終取代《星期三》登上香港排行榜No.1。

劇情令中國人印象變負面

該名內地網民共列出3大涉嫌辱華嘅情節，表示劇情內容令中國人印象變得負面，例如將中國人刻劃成大聲講嘢、無禮貌等形象，認為自己唔係敏感。同時自己都試過因演員、畫面、配樂及拍攝手法等而被感動至哭泣，但無法忍受涉嫌辱華，覺得一部好嘅作品係唔應該對其他國家製造偏見及抹黑，又反問大家：「沒有人覺得它對中國人不友好嗎？」

內地網民認為《First Love初戀》辱華3大情節：

  1. 女主角於大學時期與中國籍女生合租，嗰名中國女子除咗煮飯時煮到煙霧瀰漫，又喺上格床大大聲講電話，而下格床嘅女主角只能縮在一角繼續睇書，自私行為令人反感。
  2. 女主角兒子鍾意嘅女仔小詩出國工作，於機場排隊時遇到幾個中國大媽因太多行李而被職員攔下，更與職員爭執起來，擋住成條路，令小詩感到無奈又藐視佢哋。
  3. 最後兩集更加令網民覺得被抹黑，劇情講述新冠疫情爆發，提到「中國以外的國家也受到了影響。」，感覺似暗示疫情嘅起源源自於中國，更令其他國家地方一拼受影響。

有網民對樓主嘅言論深感認同，認為劇情安排會令觀眾覺得中國人就係如同劇中嘅模樣，不但感到被針對，觀看劇集時更感到唔舒服。不過，都有網民認為係樓主過份敏感及玻璃心，更有網民指出自己於日本生活已10年時間，對其印象的確如此；亦有網民錯重點，要樓主唔好再翻牆。

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

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