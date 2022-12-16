First Love初戀｜內地網民怒斥3大情節涉辱華 刻劃中國人大聲講嘢形象

劇情令中國人印象變負面

該名內地網民共列出3大涉嫌辱華嘅情節，表示劇情內容令中國人印象變得負面，例如將中國人刻劃成大聲講嘢、無禮貌等形象，認為自己唔係敏感。同時自己都試過因演員、畫面、配樂及拍攝手法等而被感動至哭泣，但無法忍受涉嫌辱華，覺得一部好嘅作品係唔應該對其他國家製造偏見及抹黑，又反問大家：「沒有人覺得它對中國人不友好嗎？」

內地網民認為《First Love初戀》辱華3大情節：

女主角於大學時期與中國籍女生合租，嗰名中國女子除咗煮飯時煮到煙霧瀰漫，又喺上格床大大聲講電話，而下格床嘅女主角只能縮在一角繼續睇書，自私行為令人反感。 女主角兒子鍾意嘅女仔小詩出國工作，於機場排隊時遇到幾個中國大媽因太多行李而被職員攔下，更與職員爭執起來，擋住成條路，令小詩感到無奈又藐視佢哋。 最後兩集更加令網民覺得被抹黑，劇情講述新冠疫情爆發，提到「中國以外的國家也受到了影響。」，感覺似暗示疫情嘅起源源自於中國，更令其他國家地方一拼受影響。

有網民對樓主嘅言論深感認同，認為劇情安排會令觀眾覺得中國人就係如同劇中嘅模樣，不但感到被針對，觀看劇集時更感到唔舒服。不過，都有網民認為係樓主過份敏感及玻璃心，更有網民指出自己於日本生活已10年時間，對其印象的確如此；亦有網民錯重點，要樓主唔好再翻牆。

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

《First Love 初戀》劇照

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載