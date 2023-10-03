Food Buddies｜談善言破格扮慾女 柯煒林咬青瓜演床上戲

Will繼上個單元跟衞詩雅奉旨翻雲覆雨後，今次亦因劇情需要，既赤膊上陣，又與談善言演出「床上戲」。Will在劇中扮gay呃like，與阿談飾演的泛性戀者Jan發展出肉體關係，一幕床戲，阿談忽然拎出一條青瓜，被嚇親的Will即問：「你想點啊？」阿談答：「咪講咗囉！性別係流動㗎嘛。」說畢，Will即起勢去咬，仲咬到「索索聲」，兩人親吻及再進一步，完事後，阿談話答：「舒服過做瑜伽。」至於一場幻想場面，Will、阿談及唐浩然三人大被同眠，女方更手執兩條青瓜講：「人人有份，永不落空。」意識大膽。

其實，Will與阿談私下相當老友，《Food Buddies》昨晚一集播出兩人的激情演出後，Will透過IG撰文：「2016認識談善言，同在《點五步》出現，卻沒同場。謝票場與子彤組成遺孤三子，開始熟絡，20幾歲會出嚟飲酒吹下水，說只share一支紅酒，喝著喝著，一支倒下再開那兩三四支。（原來斷斷續續都有合作過，好，我改。）坦白說，跟她合作有壓力 。她是很認真很認真很很很認真的演員，做足功課，每日廿幾頁紙倒背如流。」他希望觀眾睇《Food Buddies》單元三中兩人演出可以睇得愉快，最後更表明不會在此Post下tag阿談，笑言「唔想俾佢知我讚佢」。