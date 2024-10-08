Frankie首回應女友Christy風波 唔敢再提感情事

ViuTV今日在會展舉行《ViuTV2025節目巡禮》，MIRROR在活動上首次表演新歌《Hunt You Down》，同時他們來年將會推出廚藝比拼節目《MIRROR Chef》。
姜濤、呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)、王智德(Alton)均有劇集推出，其中Alton更首次擔正做男主角。
經一事長一智
今次亦是陳瑞輝(Frankie)首度回應女友Christy早前引起的風波。他表示自己心情很好，問到昨晚有沒有做定心理準備面對傳媒，他說︰「心理準備？要準備表演新的團歌，第一次有啲緊張。」他表示經一事長一智，人生有更多經歷，就會做更好的人，尤其是自己想做一個演員都需要這些經歷。
感謝MIRROR幫口
他又向MIRROR各人表示多謝，「真係好感謝佢哋，非常唔好意思，各位兄弟，好多謝你哋包容，每次去公開場合都幫我講好說話，多謝佢哋支持我，幸好有呢班兄弟係度！」問到他現時的感情狀況，他說︰「唔敢回應，專注喺工作上。(有沒有後悔公布拍拖？)我覺得我講咗嘅嘢就講咗，依家更加專注喺工作上。」
他表示工作一切如常，稍後會開拍《IT狗2》及團綜。問到他有沒有東西想跟fans說，他說︰「都好似一直以來多謝佢哋嘅支持，都係會繼續做好自己，繼續攞多啲好嘅作品去俾大家睇！」
提到MIRROR的團綜要眾人挑戰煮食，Anson Lo表示不知道屆時要煮甚麼，但自覺廚藝進步了不少，笑言已經準備好一連串菜式，著眾人拭目以待。在旁的Tiger即謂︰「唔係嘛！」而Alton就表示自己依然不愛田雞，AK就稱不要讓節目組知道，Alton即謂自己最怕龍蝦、鮑魚等。Edan表示最近忙於拍劇及拍綜藝，問到追林明禎一事，他稱要跟Jer一樣對感情事一律不回應，呼籲大家給予空間。
Ian有望個唱開part 2
今個月生日的AK被問到會否請食飯，Edan指Jer仍未找數，AK稱要其他人先請食飯才排到自己。Jer即扮傻表示「咩嚟㗎？」問到Ian有沒有祝賀AK拎獎，Ian說︰「啊！恭喜！(有沒有想過請食他飯？)無啊！」早前他在story透露推出演唱會part 2，他表示希望可以，但仍在商討階段，希望有好消息再跟大家宣布。