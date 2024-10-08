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娛樂
2024-10-08 20:33:06

Frankie首回應女友Christy風波 唔敢再提感情事

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MIRROR將會拍攝團綜《MIRROR Chef》大展廚藝。(林俊源攝)

MIRROR將會拍攝團綜《MIRROR Chef》大展廚藝。(林俊源攝)

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ViuTV今日在會展舉行《ViuTV2025節目巡禮》，MIRROR在活動上首次表演新歌《Hunt You Down》，同時他們來年將會推出廚藝比拼節目《MIRROR Chef》。

姜濤、呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)、王智德(Alton)均有劇集推出，其中Alton更首次擔正做男主角。

MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。 MIRROR首次演唱《Hunt You Down》。

經一事長一智

今次亦是陳瑞輝(Frankie)首度回應女友Christy早前引起的風波。他表示自己心情很好，問到昨晚有沒有做定心理準備面對傳媒，他說︰「心理準備？要準備表演新的團歌，第一次有啲緊張。」他表示經一事長一智，人生有更多經歷，就會做更好的人，尤其是自己想做一個演員都需要這些經歷。

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Frankie表示經一事長一智。(林俊源攝)

Frankie表示經一事長一智。(林俊源攝)

感謝MIRROR幫口

他又向MIRROR各人表示多謝，「真係好感謝佢哋，非常唔好意思，各位兄弟，好多謝你哋包容，每次去公開場合都幫我講好說話，多謝佢哋支持我，幸好有呢班兄弟係度！」問到他現時的感情狀況，他說︰「唔敢回應，專注喺工作上。(有沒有後悔公布拍拖？)我覺得我講咗嘅嘢就講咗，依家更加專注喺工作上。」

他表示工作一切如常，稍後會開拍《IT2》及團綜。問到他有沒有東西想跟fans說，他說︰「都好似一直以來多謝佢哋嘅支持，都係會繼續做好自己，繼續攞多啲好嘅作品去俾大家睇！」

Frankie表示不會再談感情事，現只專注工作。 Frankie表示不會再談感情事，現只專注工作。

提到MIRROR的團綜要眾人挑戰煮食，Anson Lo表示不知道屆時要煮甚麼，但自覺廚藝進步了不少，笑言已經準備好一連串菜式，著眾人拭目以待。在旁的Tiger即謂︰「唔係嘛！」而Alton就表示自己依然不愛田雞，AK就稱不要讓節目組知道，Alton即謂自己最怕龍蝦、鮑魚等。Edan表示最近忙於拍劇及拍綜藝，問到追林明禎一事，他稱要跟Jer一樣對感情事一律不回應，呼籲大家給予空間。

Edan學Jer稱感情事一律不回應。 Anson Lo笑謂準備了不少新菜式給兄弟。(林俊源攝)

Ian有望個唱開part 2

今個月生日的AK被問到會否請食飯，EdanJer仍未找數，AK稱要其他人先請食飯才排到自己。Jer即扮傻表示「咩嚟㗎？」問到Ian有沒有祝賀AK拎獎，Ian說︰「啊！恭喜！(有沒有想過請食他飯？)無啊！」早前他在story透露推出演唱會part 2，他表示希望可以，但仍在商討階段，希望有好消息再跟大家宣布。

 

Ian預告演唱會part 2將有好消息。 Jer繼續走數唔請食飯。 AK今個月生日，將與fans一齊慶祝。

 