Frankie首回應女友Christy風波 唔敢再提感情事

今次亦是陳瑞輝(Frankie)首度回應女友Christy早前引起的風波。他表示自己心情很好，問到昨晚有沒有做定心理準備面對傳媒，他說︰「心理準備？要準備表演新的團歌，第一次有啲緊張。」他表示經一事長一智，人生有更多經歷，就會做更好的人，尤其是自己想做一個演員都需要這些經歷。

感謝MIRROR幫口

他又向MIRROR各人表示多謝，「真係好感謝佢哋，非常唔好意思，各位兄弟，好多謝你哋包容，每次去公開場合都幫我講好說話，多謝佢哋支持我，幸好有呢班兄弟係度！」問到他現時的感情狀況，他說︰「唔敢回應，專注喺工作上。(有沒有後悔公布拍拖？)我覺得我講咗嘅嘢就講咗，依家更加專注喺工作上。」

他表示工作一切如常，稍後會開拍《IT狗2》及團綜。問到他有沒有東西想跟fans說，他說︰「都好似一直以來多謝佢哋嘅支持，都係會繼續做好自己，繼續攞多啲好嘅作品去俾大家睇！」