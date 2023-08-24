Frankie@MIRROR為音樂劇綵排壓力大消瘦 不介意取代Jeremy為Edan善後(有訪問片)

MIRROR成員Frankie(陳瑞輝)今日(24日)於太古城出席IKEA的開幕活動，Frankie形容感覺如重遊舊地，皆因他讀書時期曾有兩年在IKEA兼職，如今以「星級」身份再續前緣，現場有過百皮寶寶(Frankie粉絲)守候，場面熱鬧。 Frankie擔正演出的音樂劇《大象的告別式》將於下月公演，他表示近日正綵排得如火如荼，目前已記熟台詞，但由於故事不跟時序，難度較大。問到信心如何時，他坦言壓力甚大，壓力指數直迫開演唱會，始終首次擔正演音樂劇，演戲兼顧唱歌，非常緊張，他又自爆：「近來瘦咗，因為排練太chur，加上有壓力，呢兩個星期要肥番少少，台上演出好睇啲。」

為追跳舞夢想 兼職賺外快 Frankie憶述，在讀書期間要兼顧跳舞，所以要做兼職支付跳舞的開支，「所以每當考試和趕交功課，就唔使瞓。」當時他擔任衣櫃、電視櫃及梳化等家具，他自言當年也曾遇過不少星級藝人，其中對周柏豪印象最深刻，因覺得對方很高。不過，身為專業員工，他就沒有集郵，以免打擾客人。提到在隊中「零死角」的顏值擔當，Frankie有沒有被集郵？他笑言當年非常低調，穿制服戴眼鏡，專心工作。 「英雄輝」扮蜘蛛俠游水？ Frankie近日頻頻在社交平台po往日本大阪和馬爾代夫旅行的靚相，當被問到可有豔遇時，他就表示與朋友同行，沒有留意，但最深印象是在大阪遇到很多香港人。至於何時po騷肌泳照，他笑言穿了包到實的泳裝，就像蛛蜘俠一樣，為免曬黑影響其他工作。