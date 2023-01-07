HEA演唱會｜黃翠如處女下海孖蕭正楠合唱 伍仲衡拎鑽戒即場跪地求婚

區永權昨晚邀得 11 歲細仔區靖華(阿 Bu) 同台演出，仔仔打豉似模似樣有勁力，為爸爸伴奏《We will Rock U》，全場拍爛手掌歡呼。適逢昨日是 Albert 大仔區靖嵐 12 歲生日，媽咪特別送上蛋糕，全場觀眾大合唱生日歌，一家四口在台上合照留念，温馨滿瀉。

蕭正楠一口氣唱出K歌Medley以及伍大師為他創作的新歌《小小大人物》，提到新歌是紀念已故的爸爸，Edwin 說到這裡忍不住哽咽，眼泛淚光。HEA 三子昨晚特別邀得「組合 SPY」擔任嘉賓，三人演唱《美少女戰士》，成員包括連詩雅（Shiga）、黃翠如（Prisclila）及陳自瑤（Yoyo），觀眾歡呼聲震天。Shiga 與伍仲衡合唱《刻不容緩》、Yoyo 與 Albert 合唱《相愛很難》，而翠如則與 Edwin 合唱《A Whole New World》。