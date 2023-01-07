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娛樂
2023-01-07 21:37:23

HEA演唱會｜黃翠如處女下海孖蕭正楠合唱 伍仲衡拎鑽戒即場跪地求婚

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黃翠如處女下海孖蕭正楠合唱 。

黃翠如處女下海孖蕭正楠合唱 。

區永權昨晚邀得 11 歲細仔區靖華( Bu) 同台演出，仔仔打豉似模似樣有勁力，為爸爸伴奏《We will Rock U》，全場拍爛手掌歡呼。適逢昨日是 Albert 大仔區靖嵐 12 歲生日，媽咪特別送上蛋糕，全場觀眾大合唱生日歌，一家四口在台上合照留念，温馨滿瀉。

蕭正楠一口氣唱出KMedley以及伍大師為他創作的新歌《小小大人物》，提到新歌是紀念已故的爸爸，Edwin 說到這裡忍不住哽咽，眼泛淚光。HEA 三子昨晚特別邀得「組合 SPY」擔任嘉賓，三人演唱《美少女戰士》，成員包括連詩雅（Shiga）、黃翠如（Prisclila）及陳自瑤（Yoyo），觀眾歡呼聲震天。Shiga 伍仲衡合唱《刻不容緩》、Yoyo Albert 合唱《相愛很難》，而翠如則與 Edwin 合唱《A Whole New World》。

 

 

伍仲衡拎鑽戒即場跪地求婚。 女友Ida感動拭淚答應。

驚喜一浪接一浪，伍仲衡原來秘密寫了一首求婚歌《你是我最精彩的旋律》，送給台下的女朋友 Ida，更即席走到台下，拿着鑽戒跪地求婚，女友感動拭淚答應，全場觀眾齊報以瘋狂歡呼聲祝福一對準新人及恭喜伍仲衡求婚成功。

演唱會尾聲，伍仲衡向日前於加拿大離世的音樂大師顧嘉煇致敬，Harry 訴說着與煇哥的相處及點滴，原來當年完全不懂音樂的他，全因煇哥的音樂令他着迷，才令他開始對音樂產生興趣及研究，他十分感謝煇哥在音樂上的指導，多次忍不住落下男兒淚，並展出當年煇哥送給 Harry 的一座煇哥與 Harry 的人形公仔並寫上「努力加油」，Harry 落淚說：「呢座公仔將會永遠陪伴我繼續走音樂路。」最後 HEA 三子獻唱煇哥作品《誰可改變》及《真情流露》向音樂大師顧嘉煇致敬。

 

HEA 三子獻唱煇哥作品向音樂大師顧嘉煇致敬。 Edwin 說到新歌是紀念已故的爸爸，忍不住眼泛淚光。 區永權晒肌與細仔夾Band 。
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