I SWIM｜呂爵安Jeffrey爆肌游泳劇今晚開播 谷德昭一晚煲5集讚追看性強

由呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、吳海昕(Sofiee)、吳啟洋(Phoebus)等主演的ViuTV劇集《I SWIM》，將於今晚起首播，劇集結合青春熱血勵志元素，多位猛男小鮮肉演員為劇集操肌是基本動作，Edan、Stanley特地學游水，日日至少操練4小時，不少演員游到嘔甚至暈倒，未開播已備受期待。

亦師亦敵亦友熱血劇

早前《爆谷一周》主持谷德昭為了訪問導演馮志強和幾位主要演員，先睹為快，由於僅得一晚時間準備，他本來打算只看兩集，豈料欲罷不能，一看就看足5集，大讚劇集追看性強。《I SWIM》講述5位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。天才泳手余浪沖(魏浚笙飾)轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮(呂爵安飾)、大秋(歐鎮灝飾)、班長(吳啟洋飾)及阿帆(王智騫飾)組成的游泳接力隊。Miss翁(吳海昕飾)首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠(袁澧林飾)。