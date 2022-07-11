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娛樂
2022-07-11 15:14:00

I SWIM｜呂爵安Jeffrey爆肌游泳劇今晚開播 谷德昭一晚煲5集讚追看性強

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《I SWIM》導演馮志強、Edan、Jeffrey、Stanley、Alton和Sofiee擔任《爆谷一周》嘉賓。 《I SWIM》的多位小鮮肉猛男齊齊大騷六舊結實腹肌。

由呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、吳海昕(Sofiee)、吳啟洋(Phoebus)等主演的ViuTV劇集I SWIM》，將於今晚起首播，劇集結合青春熱血勵志元素，多位猛男小鮮肉演員為劇集操肌是基本動作，Edan、Stanley特地學游水，日日至少操練4小時，不少演員游到嘔甚至暈倒，未開播已備受期待。

Jeffrey演的余浪沖是天才泳手。 Jeffrey演的余浪沖是啟賢中學C班插班生，Phoebus演班長。

亦師亦敵亦友熱血劇

早前《爆谷一周》主持谷德昭為了訪問導演馮志強和幾位主要演員，先睹為快，由於僅得一晚時間準備，他本來打算只看兩集，豈料欲罷不能，一看就看足5集，大讚劇集追看性強。《I SWIM》講述5位青年泳手組成游泳接力隊，於水運會展開一段又一段亦師、亦敵、亦友的競賽。天才泳手余浪沖(魏浚笙飾)轉校到啟賢中學C班，加入由李馬榮(呂爵安飾)、大秋(歐鎮灝飾)、班長(吳啟洋飾)及阿帆(王智騫飾)組成的游泳接力隊。Miss翁(吳海昕飾)首次來到男校成為C班的班主任，輔助五人戰勝A班接力隊，余浪沖亦邂逅敵校領袖生施詠(袁澧林飾)。

自言怕水的Edan為拍《I SWIM》克服恐懼學游水。 Miss翁(吳海昕飾)首次來到男校做班主任，眼見李馬榮為比賽採取「極端手段」，極為擔心。

首集劇情如下：

天才泳手余浪沖(魏浚笙 飾）轉校來到啟賢中學C班，認識李馬榮（呂爵安 飾）、班長（吳啟洋 飾）、大秋（歐鎮灝 飾）、阿帆（王智騫 飾）等接力隊隊友。隊長李馬榮不甘長年敗給A班；余浪沖的出現，令李馬榮感覺找到泳隊最後一塊拼圖。為此，李馬榮將多年隊友大秋貶作後備，令對方極度不滿，讓接力隊在賽前陷入分裂邊緣。Miss翁（吳海昕 飾）首次來到男校當上班主任，眼見李馬榮為了比賽而採取各種「極端手段」壓逼隊友而深感擔憂，卻逐漸發覺對方背後正施行一項危險的策略。

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