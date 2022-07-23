I SWIM｜大結局眾星開Live道別 魏浚笙發文多謝余浪沖

《I SWIM》導演馮志強半夜亦有騰出時間在社交平台出Po，並以長文來分享心情，他知道外界反應好兩極，但獲不少行內人包括前輩發訊息鼓勵，馮導寫：「能夠喺短短兩星期得到大家嘅關注同討論，有一個渠道比大家享受、打氣或宣洩，都係我地嘅一種福氣。」亦指該劇甫開拍就知道是一場逆境賽，無論時間、資源、疫情，樣樣也是個挑戰，又更借用劇中黃亞樂一句對白「逆境賽，令我哋更加團結」。一眾演員也趁《I SWIM》播畢各自抒發心情，身為主角的Jeffrey，在IG撰文多謝余浪沖，以及感謝C班每位及劇組，他有感而發：「香港人精神就是無論遇到甚麼困難都可以迎難而上，而近幾年的香港好像每個人都失去了一些東西，好像很久都沒有找回以前的快樂，希望這套劇能帶給大家一絲溫暖一點快樂。」並表示：「沒有余浪沖也沒有現在的Jeffrey」。