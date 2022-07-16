I SWIM｜魏浚笙游50米全城大叫余浪沖 第5集勁多金句

ViuTV新劇《I SWIM》昨日播出「余浪沖」魏浚笙(Jeffrey)再度參與學校水運會，由於著重校譽的校長有感余浪沖在上屆甩褲，令學校丟臉，於是召見C班班主任「Miss翁」吳海昕，著她不要安排余浪沖出賽，而A班的焦Sir(楊偉倫)不想Miss翁失去工作，於是主動勸退余浪沖。其後「李馬榮」呂爵安(Edan)力撐余浪沖，更鬧爆對方︰「你（Jeffrey）唔止要游，更加要贏，然後話俾嗰啲唔俾你參賽嘅人知道，佢哋成班仆X正白痴！」

余浪沖在眾人的支持下出戰50米自由泳，由一開始落後，去到中段發力，直追遙遙領先的「羅力森」王智德(Alton)，最後更奪得冠軍，追平「黃亞樂」邱士縉(Stanley)的紀錄。這場比賽非常刺激，當余浪沖反超前時，網民不停洗版留下「余浪沖」，就連「蝦頭」楊詩敏也在社交平台留言說︰「Yeah !! 余浪沖 ，好耐冇睇電視嘅時候尖叫出嚟！」有網民在蝦頭的帖文表示在家中也嗌破喉嚨。

今集Miss翁與焦Sir爆出金句，節錄如下:

Miss翁被校長時，校長問道︰「我知你好維護你啲學生，但影響校譽嘅，你會點取捨？」Miss翁力撐說︰「難得佢今年有勇氣參賽，我哋應該要鼓勵佢，呢個係為人師表嘅態度，而唔係怕連累你，求其一句唔想見到你，而剝奪佢哋參賽權利。」校長說︰「喺呢個制度入面，好多人選擇保住自己個位，而唔係咁樣同我講嘢。」惟Miss翁表示︰「無論幾多年，我都唔會放棄我啲學生！」

Miss翁與李馬榮在看台觀賞賽事時，她說︰「呢個世界永遠都有自以為事好醒嘅白痴。輸贏唔緊要，最緊要係所有人都喺公平下比賽，無嘢幫到大家，只係幫大家守護呢種公平。」

焦Sir擔憂Miss翁失去工作，於是向她解釋︰「校長會怪你，由你唔接受校長嘅意見嗰一刻起，余浪沖游成點唔係重點。(你會唔會諗多咗？)喺嗰個位嘅人唔係咁諗嘢，可能過一排佢忘記咩事同拗，但會記得你唔聽佢話。校長寧願你跟佢意思做錯，都唔想逆佢意思做啱。」Miss翁則謂︰「如果無人敢講，咪成車人衝落山，自私到極！」焦Sir說︰「我哋唔係學生，佢哋下個學期就無嘢，如果校長唔鍾意你，你咪話升職，佢識咁多人，佢一句負評，你就無運行。同上師打好關係，全世界都係咁！」