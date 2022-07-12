I SWIM｜魏浚笙甩褲應戰Stanley 演余浪沖充滿喜感

ViuTV劇集《I SWIM》節奏明快，第二集便播出萬眾期待的游泳比賽，由於劇情描述水運會是A班及C班之爭，不少網民笑言中學的水運會是以「社」去劃分隊伍，不明導演為何只提A班及C班，但今集終於見到有其他班別出場。
Stanley出場有女圍
今集講水運會，當然有大量「睇肉」畫面，一眾演員以泳褲上陣，Alton(王智德)首出場便贏得比賽，但其角色與Stanley演的「黃亞樂」是面和心不和。Stanley在劇中是學校的風頭躉，一出場便有大量女粉絲圍住。Stanley與Alton雖然看上去完全不像中學生，但勝在有演技，尤其Stanley的角色非常自負，加上他是學校的長勝將軍，自然會有點囂張，Stanley都演得恰到好處。不過，有網民認為Stanley過去的角色人設也是風頭躉兼帶點目中無人，認為可以給予更多不同角色予他嘗試。
魏浚笙演出有喜感
至於轉校生魏浚笙(Jeffrey)雖然對水運會漠不關心，但他非常了解身邊的同學仔，心底裡也很關心今次比賽，包括看穿Edan的策略、知道「大秋」(George)的心理壓力並給予鼓勵，這個角色的性格設定更獲觀眾歡心，加上Jeffrey長得俊俏就更是錦上添花。
當王智騫因為不能出賽要由Jeffrey頂替時，Edan宣布新的策略，Jeffrey表現認真又緊張，當他面露憤怒表情起身離開時，卻突然變臉聲稱肚痛，這一秒的轉變令這個角色添來不少喜感。及後Jeffrey以孖煙囪上陣，搞出不少笑話，包括因地滑險墮池，還有邊游邊甩褲，「水中露出」的畫面要打格處理，都令Jeffrey在劇集下半場的演出充滿喜感。
網民憂Alton甩髮
由於Jeffrey沒帶泳褲導致原本獲勝的C班，最後輸給A班，他面露失落及內疚的樣子，令不少網民留言表示很想安慰他。至於Edan在片尾嬲到反凳，並怒睥Stanley，有網民認為他的演出帶有吳卓羲的感覺。至於Alton的心生不憤，表情流露得非常自然，網民大讚若他演的是大學生，相信效果會更好。此外，亦有網民關心他的頭髮一時變曲一時變直，擔心他會甩頭髮。