I SWIM｜魏浚笙甩褲應戰Stanley 演余浪沖充滿喜感

ViuTV劇集《I SWIM》節奏明快，第二集便播出萬眾期待的游泳比賽，由於劇情描述水運會是A班及C班之爭，不少網民笑言中學的水運會是以「社」去劃分隊伍，不明導演為何只提A班及C班，但今集終於見到有其他班別出場。

Stanley出場有女圍

今集講水運會，當然有大量「睇肉」畫面，一眾演員以泳褲上陣，Alton(王智德)首出場便贏得比賽，但其角色與Stanley演的「黃亞樂」是面和心不和。Stanley在劇中是學校的風頭躉，一出場便有大量女粉絲圍住。Stanley與Alton雖然看上去完全不像中學生，但勝在有演技，尤其Stanley的角色非常自負，加上他是學校的長勝將軍，自然會有點囂張，Stanley都演得恰到好處。不過，有網民認為Stanley過去的角色人設也是風頭躉兼帶點目中無人，認為可以給予更多不同角色予他嘗試。