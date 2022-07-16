I SWIM｜Alton含淚哭訴年年拎第二 與Stanley對戲有火花

ViuTV新劇《I SWIM》昨日播出的一集，故事講述「黃亞樂」邱士縉(Stanley)與「羅力森」王智德(Alton)參與最後一年水運會。在50米自由泳比賽中，羅力森以為沒有黃亞樂便會奪得金牌，沒想到最後由「余浪沖」魏浚笙(Jeffrey)爆冷勝出。

黃亞樂在劇中雖然在比賽前有忠告羅力森不要輕敵，但羅力森在過去的比賽都是屈居黃亞樂之下，時間比C班優勝，所以非常自負，但因為被余浪沖打敗，而心情直插落谷底。羅力森換衫離去之際，被黃亞樂截停，他表示「我唔想再游，我覺得頭先比余浪沖甩褲更好笑！」之後他續說︰「你都未輸過！你唔會明我哋未贏過嘅人，我儲埋成堆第二，我都覺得好好笑，原來唔係你唔參加，我就會升上去，而現實係去到邊都有人叻過我！」