I SWIM｜Alton含淚哭訴年年拎第二 與Stanley對戲有火花

ViuTV新劇《I SWIM》昨日播出的一集，故事講述「黃亞樂」邱士縉(Stanley)與「羅力森」王智德(Alton)參與最後一年水運會。在50米自由泳比賽中，羅力森以為沒有黃亞樂便會奪得金牌，沒想到最後由「余浪沖」魏浚笙(Jeffrey)爆冷勝出。
黃亞樂在劇中雖然在比賽前有忠告羅力森不要輕敵，但羅力森在過去的比賽都是屈居黃亞樂之下，時間比C班優勝，所以非常自負，但因為被余浪沖打敗，而心情直插落谷底。羅力森換衫離去之際，被黃亞樂截停，他表示「我唔想再游，我覺得頭先比余浪沖甩褲更好笑！」之後他續說︰「你都未輸過！你唔會明我哋未贏過嘅人，我儲埋成堆第二，我都覺得好好笑，原來唔係你唔參加，我就會升上去，而現實係去到邊都有人叻過我！」
羅力森不甘成第二
黃亞樂則表示希望與羅力森一齊在接力賽贏第一，但羅力森此時眼濕濕表示外間一直認定接力賽是黃亞樂的一人泳隊，而他與另外兩位同學則是黃亞樂的負累，並流下眼淚說︰「呢個就係咁多年只係做到隊友，而做唔到朋友嘅原因呀！」黃亞樂則認為接力賽不能缺少任何一人，否則他也會輸掉比賽，此時羅力森哽咽謂︰「幾型呀！做到第一個令黃亞樂輸嘅人！」
Alton演出備受讚賞
Alton在《I SWIM》的戲份並不算多，而每次出場都是「寸寸貢」，但在這場剖白戲的演出甚有層次，令觀眾感同身受，尤其他的眼淚掉下來的一刻，觀眾也在網上表示看得眼濕濕。當他在泳池得知自己仍然拎亞軍，表情充分表現出茫然、失落，而在更衣室含淚演出，表達到對自己的失望、自卑及不甘。與他做對手戲的Stanley演出不但沒有搶去Alton的風頭，也令人感覺到無敵是最寂寞。Alton貼出與Stanley的合照，網民紛紛留言表示會記得A班有個羅力森，「羅力森同黃亞樂條感情線真係好好睇，友誼萬歲！！兩個都做得好好，睇都睇到好入戲！」