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娛樂
2022-07-13 18:00:25

I SWIM｜Alton與Stanley拍感情戲眼濕濕 Edan難忘煞科賽：輸咗但總算有進步

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Edan、Stanley和Alton拍《I SWIM》熬過苦練和寒冬拍游水戲的日子，各有成就解鎖。。(陳奕釗攝) Edan、Stanley和Alton在劇中演亦敵亦友的中學游泳健將。(陳奕釗攝)

ViuTV原創劇《I SWIM》前晚(11)開播，3MIRROR成員Edan (呂爵安)Stanley (邱士縉 )Alton (王智德 )在劇中演亦敵亦友的中學游泳健將。3人為拍出游泳劇的真實感，拼命練水操肌，不諳水性的EdanStanley更要日日加操苦練泳術。縱然過程艱苦，但成就解鎖帶來無可取代的滿足感。春青校園劇當然少不了感情戲，對於李馬榮與Miss翁(吳海昕飾)的關係，Edan有話要說…… 除了愛情，友情歲月也是不可或缺的元素，戲中Alton跟Stanley亦敵亦友的拉扯都好感動，兩人一場喊戲拍到眼濕濕，Alton感受尤深。

Edan、Stanley和Alton在劇中演亦敵亦友的中學游泳健將。(陳奕釗攝) Edan、Stanley和Alton拍《I SWIM》熬過苦練和寒冬拍游水戲的日子，各有成就解鎖。。(陳奕釗攝)

技巧突破

3人為新劇拼命苦練，連曾任健身教練的Alton亦不敢怠慢，「以前讀書也有游水，當然不是專業運動員級別，所以每次都練至少兩小時，絕不是興趣班。」過程辛苦，Alton甚至試過在寒冬下游到嘔，但學有所成也感滿足，「今次學識跳水和池邊轉身，蛙式和自由式也有練習，我覺得幾開心。」至於StanleyEdan更加要花雙倍時間，Stanley表示：「以前亂游，今次學識正確地游水，很多技巧上的突破。」他演的黃亞樂是校內游泳紀錄保持者，從身形到泳術，絕不能馬虎，幸在專業教練的指導下，成功達標，「每個跳水shot都要自己跳，因為一定睇到樣，不能用替身，沒想過會學識游蝶式，雖然游得不快，但勉強可游一個直池。」

Edan自幼怕水，為拍《I SWIM》首次到海漢落水。 年過30的Stanley笑言演中學生是大挑戰。 Alton獲Stanley和Edan讚演技穩定。(陳奕釗攝)

煞科賽 成就解鎖

Edan坦言自幼怕水，腳不觸地就極度恐慌，更從未試過游出海，在第一集李馬榮下沉到泳池底沉思的一幕，短短幾十秒的畫面，已是對他的大挑戰，他憶述，「那時非常恐懼，我近視很深但又不可帶隱形眼鏡，就像盲一般的跳進很深的水池底，還要睜開眼，起初好膽心做唔到，原來拍完場戲就不再恐懼。」煞科當天，他們還比試，Edan大爆Stanley拒絕參賽，他自己則創下了人生紀錄，「我第一日練習游25米，我游咗三十幾秒，他們游得好快只需15至16秒，而且不需唞氣，到煞科比賽，真的是人生第一次，一啖氣的游晒全程，時間是18至19秒，雖然輸但總算有進步。」至於Alton更贏了泳術高超的導演，他謙說，「只是打成平手，純粹憑肉眼判斷。」兩人苦練沒白費，各有成就解鎖。問下次再拍甚麼運動題材？3人從劍擊、賽車談到飛上太空，Alton趁機提議「自肥」計劃，「其實滑翔傘也不錯，還有潛水，可順便考牌，總之越難拍越好睇。」

Edan表示，其角色李馬榮與Miss翁性格相近， Edan英雄救美的一幕，惹來師生戀的猜測。 Stanley在《I SWIM》演黃亞樂是多年水泳會的長勝將軍。 Alton演的羅力森不甘於永遠在黃亞樂(Stanley飾)和李馬榮之下，永遠只能做季軍。

Alton真情流露

春青校園劇怎能少了感情戲？Stanley嘆氣：「感情戲輪唔到我們，留給靚仔才養眼。」旁邊的Edan搶白道：「多謝！」Stanley沒好氣回應：「不是你啊。」雖說今次的愛情線由Jeffrey(魏浚笙)和袁澧林擔當，不過，Edan與Miss翁(吳海昕飾)也有不尋常伏線，他澄清不是師生戀，「不是學生暗戀老師，只是從對方身上發現很多相似的地方，好肯為班的泳隊付出，好有原則，大家好夾，實質點發展？要留待大家睇。」除了愛情，友情歲月也是校園劇不可或缺的元素，戲中Alton跟Stanley亦敵亦友的拉扯都好感動，兩人一場喊戲拍到眼濕濕，Alton感受尤深，「因為第一次在電視劇，有咁重情緒的戲份。」Edan形容是真情流露，Stanley補充說：「雖然主戲位在他，但我都被他感動到眼濕濕，而且演得很好也很穩定。」

Edan 在《i.SWIM》突破以往的搞笑形像，演認真又嚴厲的李馬榮。 戲裡的跳水場面，全部由演員親身上陣。
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