I SWIM｜Edan咬字仍有待改善 網民笑全集個個講嘢快1.5倍

ViuTV新劇《I SWIM》今日首播，劇集播到一半已火速在討論區引來熱烈討論。劇集一開始，呂爵安(Edan)扮演的李馬榮在泳池練水，他的角色性格非常認真及自我中心，所以全集都見到他板起塊面，有網民坦言看不慣Edan扮cool的樣子。
網民認為，一眾扮學生的演員，與扮演Miss翁的吳海昕看上去年齡相若，笑言個個都是超齡中學生。有網民甚至坦言，Edan已經不像中學生，難以想像Stanley及Alton出場會怎樣。此外，網民對Edan的表現評價一般，認為他的最大問題是講對白不清楚，咬字問題仍有待改善。他們又指全劇演員的語速快了1.5倍，加上很多演員都出現咬字問題，認為若沒有字幕的話，難以清楚了解他們的說話。
Edan在首集與吳海昕有不少對手戲，而他們的對白內容，令網民猜測他們本身是認識的，並推斷他們日後是否會譜出師生戀。
魏浚笙表現不俗
在劇中飾演「余浪沖」的魏浚笙(Jeffrey)表現獲得不少觀眾好評，其角色設定是天才泳手，校內不少人知道他的游泳威水史，但因家人誤信別人而買下了不少直銷產品，所以首集登場時常見到他不停販買面膜及零食。網民大讚Jeffrey的演出比較自然，呼籲ViuTV可以重用他。另外，首集登場的王智騫(Martin)雖然戲份不多，但其四眼造型令人留下印象，指他與歐鎮灝(George)是劇中比較像中學生的兩位。