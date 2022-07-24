I SWIM｜Edan撰長文回應負評 唔做就唔知有乜要進步

MIRROR紅館演唱會周一(25日)開鑼，12子都忙於演唱會綵排，Edan(呂爵安)今日凌晨在社交平台以「iswim」後話為題撰長文，他直言演李馬榮是新嘗試，事前亦擔心做不好，但抱著唔做唔知有乜進步的心態，他還是決定跳出舒適圈。在百忙中，Edan一直有留意網民對《I SWIM》評價，從首集被評咬字不清到後劇被指劇情大暴走，他表示沒有失望，有意見討論才會推動進步，不過Edan坦言有時睇到好confuse，「盲撐係唔好，但盲_亦都唔好……有時我分唔到啲負評係因為本身唔鍾意我定點，搞到我都唔知take唔take好。」不過，總之做得不好就要加倍努力。

不感失望 觀眾意見促成長

Edan上載多張《I SWIM》李馬榮的劇照，直言忙於排練演唱會，連大結局的兩集都未睇，但作為網癮少年，看到大家網上討論的不同意見，在回家途上偷時間出po，他寫道：「有人問我，你會唔會好失望啊？真心嗰句，我自己真係冇嘅，反而好興幸自己有參與其中，拍攝嘅過程固然學到好多嘢，但原來一個作品出街，睇返整個作品，再睇返自己嘅表現，同觀眾嘅意見，係會再令自己學到更多嘢，令自己有所成長。」在他眼中，這些寶貴經驗有助日後的演出。

Edan坦言，李馬榮絕非他演慣的角色類型，起初確有猶豫和擔心，「好擔心自己會唔會太死咕咕，會唔會淨係演到個角色好死好唔自然；另一方面，又擔心大家會唔會睇唔慣，會唔會唔相信哩個角色，會唔會唔鍾意哩個角色。但係如果我因為驚就唔試，我就永遠都冇機會做其他類型嘅角色，大家就永遠都睇唔慣我做其他性格嘅角色。如果我因為擔心就唔試，咁其實……我乜都唔洗做㗎啦喎。上台表演都擔心㗎，咁係咪唔做啊？唔做，就唔會知自己有咩做得唔好，就唔會知自己有咩需要進步。」他認為今次大家看不慣或自己今次做得未夠好，但有第一次才有第二次的進步，所以，他決定要做。